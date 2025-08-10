Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano estaría entusada por Westcol: este video lo revelaría

Aida Victoria Merlano reaccionó a un video en la que la relacionan con Westcol y destapa rumores sobre sus sentimientos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Aida Victoria Merlano reaccionó a un video en la que la relacionan con Westcol
Esto dijo Aida Victoria Merlano al ser vinculada con Westcol. (Foto: Canal RCN)

Aida Victoria Merlano no deja de ser noticia por su vida personal, pues en septiembre se conoció que rompió su relación con Juan David Tejada, padre de su hijo de tres meses, Emiliano, quien ahora es su amada compañía.

¿Qué ha pasado tras la ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

La creadora de contenido ha continuado con su vida tras su separación con Juan David Tejada y ahora asume su vida como madre soltera, pero, esto no ha sido nada malo, pues con mucho orgullo ha mostrado su faceta como mamá y ha demostrado que es muy feliz.

En sus rede sociales, Aida Victoria Merlano ha mostrado cómo vive su día a día siendo madre soltera, revelando detalles privados de su hogar, como, por ejemplo, cómo duerme a su bebé, quien ahora ya hace parte del contenido que la barranquillera genera en sus redes sociales.

¿Aida Victoria Merlano estaría entusada por Westcol?
Aida Victoria revelaría si sigue entusada por Westcol. (Foto: Canal RCN)

¿Qué ha dicho Aida Victoria Merlano a las críticas por terminar sus relaciones?

Tras dar a conocer que su relación con Juan David Tejada se terminó, Aida Victoria Merlano ha recibido muchas críticas por parte de los usuarios de internet, quienes la han cuestionado por supuestamente “cambiar tanto de novio”.

Ante estos comentarios innecesarios, la creadora de contenido no se ha quedado callada y ha compartido su respuesta en repetidas ocasiones, diciendo que “se enamoraría las veces necesarias” hasta encontrar su felicidad y no le importa lo que le digan, ya que no estará en un lugar en donde no es feliz.

Con esta contúndete respuesta, Aida Victoria demostraría que está bien sentimentalmente y que no cambaría ninguna de las decisiones amorosas que ha tomado.

¿Aida Victoria reveló que sigue entusada por Westcol?

La famosa creadora de contenido tuvo hace más de un año una relación con el streamer, Westcol, con quien la relación no habría terminado del todo bien por las indirectas y las pullas que ambos se lanzaban en redes sociales.

Sin embargo, el martes 7 de octubre, Aida Victoria Merlano reveló a través de un TikTok que la siguen vinculando con su exnovio y por eso ella reaccionó a un video que editaron de ella junto al streamer.

“Yo no puedo estar tranquila porque entro a TikTok y me sale un edit de mi ex, ex. Ustedes no me pueden ver tranquila porque dicen entesémosla”, expresó Merlano.

Con estas palabras y con la forma en la que se expresó, Aida daría indicios de que posiblemente no habría superado del todo a Westcol y sí sentiría tusa al ver los videos junto a su ex.

