Mateo Carvajal se sometió a un procedimiento médico: esto se sabe

Mateo Carvajal se ha convertido en uno de los creadores de contenido digital y deportistas más destacados del país al demostrar varios acontecimientos de su vida personal y demostrar que tiene un estilo de vida saludable.

Además, el influenciador se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al compartir en sus redes sociales que se sometió a un procedimiento estético.

¿A qué procedimiento médico se sometió Mateo Carvajal?

Recientemente, Mateo Carvajal compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, unos videos en los que evidencia que se sometió a un procedimiento estético.

En el video se refleja que el creador de contenido se realizó un procedimiento en una de sus piernas, pues, varios expertos en salud le están aplicando inyecciones en una de sus piernas.

¿Por qué razón los seguidores de Mateo Carvajal se preocuparon por su procedimiento médico? | Foto: Canal RCN

Así también, en la expresión del creador de contenido se evidenció que sintió dolor tras enfrentarse a este procedimiento. Aunque, no compartió mayor detalle de lo que se realizó en sus piernas, muchos de sus seguidores han compartido múltiples opiniones al respecto.

Por el momento, Mateo se encuentra atravesando por un importante momento a nivel personal, pues demuestra en sus redes sociales que disfruta del deporte, los viajes y la compañía de su hijo.

¿Quién es el hijo que tiene Mateo Carvajal con Melina Ramírez?

Recordemos que hace varios años, Mateo Carvajal tuvo una de las relaciones más destacadas en el mundo del entretenimiento junto con la presentadora Melina Ramírez.

Tras el fruto de su relación, la expareja tuvo a su primogénito, llamado: Salvador, quien en la actualidad tiene seis años y sus padres han tenido la oportunidad de darle una crianza ejemplar.

¿Cómo ha sido el rol de Mateo Carvajal al ser padre? | Foto: Canal RCN

Así también, los internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales en las que se han sentido sumamente orgullosos con la crianza que le han dado Mateo y Melina a Salvador, quienes, aunque tomaron su camino por su separado, han sido ejemplo de darle una crianza ejemplar a Salvador.

De este modo, la expareja ha demostrado que, a pesar de no tener una relación sentimental, han estado presentes en las celebraciones más especiales del menor, al acompañarlo en los momentos más importantes de su vida.