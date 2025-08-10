Melissa Gate reapareció en redes con inesperada noticia: "La maternidad lo aleja a uno"

La influenciadora Melissa Puerta Giraldo, mejor conocida como Melissa Gate sorprendió a sus seguidores en la jornada del 8 de octubre al reaparecer en sus redes con un curioso video.

Artículos relacionados Martín Elías Salió a la luz video de Martín Elías minutos antes del accidente de tránsito en el que falleció

¿Por qué Melissa Gate estaba ausente de sus redes sociales?

La influenciadora es bastante activa en redes sociales, por lo que sus seguidores se extrañaron de no verla en estas plataformas en los últimos días por lo que empezaron a cuestionarla.

En medio de estas dudas y preguntas sobre su paradero, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reapareció en sus redes sociales.

Melissa Gate les reveló a sus seguidores que se encontraba de regreso y que ante la ola de preguntas de si había pasado algo quería tranquilizarlos al informarles que estaba bien.

Melissa Gate reapareció en sus redes y aseguró que su ausencia se dio por la maternidad. Foto | Canal RCN.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y habría contestado a rumores sobre su ruptura con Feid

¿Por qué Melissa Gate asoció la maternidad a su ausencia en redes sociales?

Lo curioso es que Melissa Gate en su video expresó que su ausencia se debía al tema de la maternidad, asegurando que esta etapa la hacía alejarse de sus redes.

Ustedes saben que la maternidad lo aleja mucho a uno de las redes, pero quiero que sepan que estoy bien y Antonella también.



Precisamente, Melissa se mostró junto a un bebé de juguete a quien nombró Antonella, asegurando que tanto ella como la muñeca estaban bien.

Como era de esperarse, este mensaje de Melissa Gate dividió opiniones entre sus seguidores, ya que para muchos el tema de asociar su ausencia con la maternidad era algo que les generaba dudas sobre si la influenciadora estaría en estado de gestación.

Por otra parte, algunos expresaron que el comentario de Melissa fue netamente irónico fiel a su personalidad controversial.

Artículos relacionados Marcela Reyes Entrevista de Marcela Reyes sobre B-King es viral por audio paranormal que se filtró: esto se oyó

¿Cuántos hijos tiene Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Cabe resaltar que, la influenciadora antioqueña tiene un solo hijo llamado Juan José, fruto de su relación de adolescente con un hombre llamado Alejandro.

Melissa Gate reveló en su paso por La casa de los famosos Colombia que su expareja decidió mudarse a Estados Unidos tras sufrir la pérdida de un ser querido y en búsqueda de mejores oportunidades para Juan José.

La influenciadora decidió no mudarse de Colombia y por eso le cedió la custodia a su entonces pareja para que su hijo tuviese un mejor futuro, calidad de vida y ambiente para crecer.