Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate reapareció en redes con inesperada noticia: "La maternidad lo aleja a uno"

Melissa Gate se pronunció tras días de ausencia en sus redes y sorprendió con la razón por la que estuvo desaparecida.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Melissa Gate reapareció en sus redes
Melissa Gate sorprendió con mensaje en sus redes. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La influenciadora Melissa Puerta Giraldo, mejor conocida como Melissa Gate sorprendió a sus seguidores en la jornada del 8 de octubre al reaparecer en sus redes con un curioso video.

Artículos relacionados

¿Por qué Melissa Gate estaba ausente de sus redes sociales?

La influenciadora es bastante activa en redes sociales, por lo que sus seguidores se extrañaron de no verla en estas plataformas en los últimos días por lo que empezaron a cuestionarla.

En medio de estas dudas y preguntas sobre su paradero, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reapareció en sus redes sociales.

Melissa Gate les reveló a sus seguidores que se encontraba de regreso y que ante la ola de preguntas de si había pasado algo quería tranquilizarlos al informarles que estaba bien.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Melissa Gate reapareció en sus redes y aseguró que su ausencia se dio por la maternidad. Foto | Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Por qué Melissa Gate asoció la maternidad a su ausencia en redes sociales?

Lo curioso es que Melissa Gate en su video expresó que su ausencia se debía al tema de la maternidad, asegurando que esta etapa la hacía alejarse de sus redes.

Ustedes saben que la maternidad lo aleja mucho a uno de las redes, pero quiero que sepan que estoy bien y Antonella también.


Precisamente, Melissa se mostró junto a un bebé de juguete a quien nombró Antonella, asegurando que tanto ella como la muñeca estaban bien.

Como era de esperarse, este mensaje de Melissa Gate dividió opiniones entre sus seguidores, ya que para muchos el tema de asociar su ausencia con la maternidad era algo que les generaba dudas sobre si la influenciadora estaría en estado de gestación.

Por otra parte, algunos expresaron que el comentario de Melissa fue netamente irónico fiel a su personalidad controversial.

Artículos relacionados

¿Cuántos hijos tiene Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Cabe resaltar que, la influenciadora antioqueña tiene un solo hijo llamado Juan José, fruto de su relación de adolescente con un hombre llamado Alejandro.

Melissa Gate reveló en su paso por La casa de los famosos Colombia que su expareja decidió mudarse a Estados Unidos tras sufrir la pérdida de un ser querido y en búsqueda de mejores oportunidades para Juan José.

La influenciadora decidió no mudarse de Colombia y por eso le cedió la custodia a su entonces pareja para que su hijo tuviese un mejor futuro, calidad de vida y ambiente para crecer.

Melissa Gate reveló por qué no vive con su hijo
Melissa Gate habló de su relación con Juan José. (Fotos CanaL RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Miguel Ángel Russo Celebrities

¡Luto en el fútbol! Murió Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de Millonarios: esto se sabe

Miguel Ángel Russo era director de Boca Juniors, también dirigió a Millonarios y más. Falleció a sus 69 años.

Video viral de Yina Calderón desata reacción de La Jesuu: esto dijo La Jesuu

La Jesuu habló sobre el video viral donde cuestionan a Yina Calderón por su aseo personal

La Jesuu habló del video viral en el que critican a Yina por su aseo personal para dejar una enriquecedora enseñanza.

¿De cuánto es la fortuna de Cristiano Ronaldo actualmente? Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista multimillonario ¿De cuánto es su fortuna?

Cristiano Ronaldo alcanzó una cifra histórica: supera los 1.400 millones de dólares y se convierte en el primer futbolista multimillonario del mundo.

Lo más superlike

Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20 Talento nacional

Los memes y reacciones que dejó el triunfo de Colombia tras pase a cuartos del Mundial Sub-20

La tricolor venció a Sudáfrica y aseguró su pase a los cuartos del Mundial Sub-20. Además, internautas reaccionaron al respecto.

Eli Castro rompe el silencio: habla del supuesto rechazo a Ángela Aguilar y menciona a Cazzu Christian Nodal

¿Qué dijo la madrina de Christian Nodal? Aclaró cuál es la relación de la familia con Ángela Aguilar

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?