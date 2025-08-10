Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lluvia de críticas contra Yina Calderón tras sus polémicas declaraciones contra La Jesuu

En medio del revuelo que han generado las declaraciones de Yina Calderón, seguidores de La Jesuu se unieron para expresarle su apoyo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón y La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
Le llueven críticas a Yina Calderón por comentarios con La Jesuu. Foto | Canal RCN.

En medio del revuelo que han generado las declaraciones de Yina Calderón sobre La Jesuu, seguidores de la creadora de contenido caleña se unieron para expresarle su apoyo y rechazar este tipo de actos que fueron calificados como rac1stas.

¿Qué reacciones desató las polémicas declaraciones de Yina Calderón con La Jesuu?

El controversial caso ha despertado la empatía de los internautas quienes además de pronunciarse frente a lo ocurrido han manifestado de manera contundente que Yina Calderón no representa al país, lo anterior como una muestra de repudio hacia los comentarios.

“Lo que Yina Calderón hizo con Jesuu no tiene justificación. Eso no es humor, eso es r4cismo y el rac1smo duele, hiere y deja cicatrices profundas”, declaró uno de los usuarios de Instagram que por medio de sus historias expresó su posición.

Así mismo, hubo quienes aprovecharon esta plataforma digital para visibilizar esta situación para exigir respeto hacia las personas de color que con frecuencia reciben mensajes d1scrimatorios.

“El color de piel no es una sombra que deba esconderse es la historia viva de un pueblo que resistió que amo y sigue brillando con dignidad”, escribió uno de los internautas.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre La Jesuu?

El escándalo entre las dos influenciadoras se dio a raíz de unos comentarios que hizo la empresaria de fajas en los que aseguró que Valentina tendría mal olor, afirmación que ha hecho en varias oportunidades luego de que ambas convivieran en La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Seguidores de La Jesuu se solidarizan tras mensajes de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Valentino Lázaro respecto a los comentarios que lanzó Yina Calderón sobre La Jesuu?

Cabe mencionar que una de las personalidades que también se unió a esta ola de rechazo, fue Valentino Lázaro, quien también dejó en evidencia su desacuerdo con este tipo de declaraciones.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón en el ojo del huracán tras declaraciones contra La Jesuu. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Andrea Valdiri, le mostró su respaldo La Jesuu a quien le hizo una promesa a pocos días de llevarse a cabo la p3lea contra Calderón.

“Tú en el el palco y yo en el ring. Cada palabra se la voy a hacer tragar por ti. Te amo, mi negri", escribió Valdiri.

