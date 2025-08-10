Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Anuel AA es demandado en EE. UU tras una denuncia de un hombre en parque temático de Universal

Anuel AA está en medio de la polémica tras ser acusado por agredir a un visitante en parque temático de Universal.

Paola Canastero Prieto
Anuel AA enfrenta demanda en EE. UU. por presunta agresión en Universal Orlando
El cantante urbano Anuel AA, conocido por su carrera en el reguetón y por su relación pasada con Karol G, vuelve a estar en el ojo público tras una nueva controversia legal en Estados Unidos.

¿Qué se sabe de la demanda contra Anuel AA?

Una demanda civil presentada en el condado de Orange, Florida, lo acusa de haber agredid0 físicamente a un visitante en el parque temático Volcano Bay, parte del complejo Universal Orlando Resort.

De acuerdo con documentos judiciales citados por Univision, el demandante, identificado como Fernando Dávila, presentó la denuncia el pasado 18 de septiembre.

En ella asegura que el 25 de abril de 2025, Anuel AA y varios de sus acompañantes lo atacar0n sin motivo aparente dentro del parque. El incidente habría sido presenciado por la esposa e hija del denunciante, lo que incrementó el impacto emocional del hecho.

Dávila solicita una compensación económica de 50 000 dólares, equivalentes a unos 193 millones de pesos colombianos, además del pago de los gastos médicos derivados del presunto enfrentamiento.

La demanda también contempla daños punitivos y la solicitud de un juicio por jurado para determinar responsabilidades.

¿Anuel AA ya había sido demandado antes?

La acción legal no se limita al artista. Según medios internacionales, el proceso también incluye a la administración de Volcano Bay, bajo el argumento de que el parque no garantizó la seguridad de sus visitantes.

El demandante asegura que no había suficiente personal de vigilancia para prevenir estos actos o intervenir durante el altercado.

El abogado del afectado, Michael Singh, declaró que tanto el cantante como miembros de su equipo participaron directamente en el hecho.

Asegura que las lesiones físicas y emocionales resultantes han provocado ansiedad y depresión en su cliente, afectando su capacidad laboral.

Hasta el momento, Anuel AA no ha emitido ningún comunicado oficial ni ha respondido públicamente a las acusaciones de este visitante al parque temático.

Esta no es la primera vez que el artista enfrenta un conflicto legal. En 2023, la agencia Buena Vibra Group lo demandó por presunto incumplimiento de contrato relacionado con la promoción del álbum Las Leyendas Nunca Mueren.

