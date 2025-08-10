Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G reveló fotos de sus sorprendentes vacaciones

La artista Karol G mostró cómo fueron sus recientes vacaciones y la llenaron de elogios.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol G en sus vacaciones
Karol G mostró cómo fueron sus vacaciones/AFP:Theo Wargo

La cantante Karol G reveló a sus millones de fanáticos cómo fueron sus más recientes vacaciones en un paradisiaco lugar.

¿Cómo fueron las vacaciones de Karol G?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 71 millones de seguidores, compartió un carrusel con fotografías y videos de lo mucho que disfrutó en los últimos días con sus amigos.

Karol G paseando en vacaciones

En las imágenes se ve a la Bichota en un increíble paisaje realizando deportes extremos y disfrutando de lujosos lugares.

Además, también logra presumir su figura luciendo trajes de playa y reiterando su belleza.

"Viviendo", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras las vacaciones de Karol G?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su viaje, por estar siempre rodeada de los suyos y por inspirarlos para poder disfrutar en algún momento de algo similar.

Karol G con sus amigos

Asimismo, otros aprovecharon para pedirle que anuncie las fechas de lo que será su próximo tour "Tropicoqueta", de su más reciente álbum, con el que ha logrado sumar millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

¿Karol G estará en el desfile de Victoria's Secret?

La Bichota no solo sorprendió a sus fanáticos con fotos de sus vacaciones, sino que también confirmó que hará parte del show oficial de Victoria's Secret Fashion Show junto a otros grandes artistas como Madison Beer, Missy Elliott y las Twice.

En el evento, que llevará a acabo en Brooklyn Navy Yard en Nueva York, desfilarán ángeles de la talla como Kendall Jenner, Bella Hadid, Gigi Hadid y Alessandra Ambrosio.

El desfile se dará el próximo 15 de octubre a las 7:00 p.m. hora Estados Unidos y será transmitido en varias redes sociales como Instagram y YouTube para que ningún fanático se lo pueda perder.

Por ahora, Karol G se prepara para dicha presentación y para seguir cautivando a sus fanáticos alrededor del mundo con sus increíbles logros en su carrera musical y personal.

Cabe destacar que, aunque se rumoró que habría terminado con Feid, ofreció una entrevista internacional en la que habló de él como su pareja desmintiendo dichas especulaciones.

