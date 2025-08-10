Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Isabella Ladera habló de su bienestar tras su reciente accidente: “Todo es un milagro”

Isabella Ladera preocupó a sus seguidores tras mostrar su accidente; esto dijo la influencer qué le ocurrió.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Ladera preocupa a sus seguidores tras mostrar una inesperada marca en su cuerpo
Isabella Ladera aclara qué le pasó realmente tras mostrar una marca que preocupó a todos. (Foto: AFP)

La reconocida modelo venezolana Isabella Ladera reveló curiosa respuesta en una dinámica de preguntas y respuestas que hizo en redes sociales llamando la atención sobre su estado de salud.

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre cómo sobrelleva su vida tras polémicas del pasado?

A través de su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 6 millones de seguidores, la también creadora de contenido compartió en una historia que tenía una noticia importante como ella lo llamó: “Notición” y acompañó el mensaje con una foto suya con su cara y un gesto de asombro.

Su expresión rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, por lo que un usuario le preguntó que “cuál es el notición”. La modelo contestó su gran gusto por la música y que próximamente una en especial estría por salir algo.

“Tú sabes que amo la música, que siento que es sensaciones, emociones y hasta lenguaje… y vi que una está por salir”, escribió Isabella.

En otra de sus historias otro usuario elogió su fortaleza a pesar de los inconvenientes y “sin bajar la cabeza”, refiriéndose a las recientes polémicas que ha tenido que atravesar.

La creadora de contenido contestó sin dudarlo: “Soy un instrumento. Yo no quiero que nadie se dé mala vida por nadie. Entonces opto por dar ejemplo. Dios me guía y todo es un milagro, hasta que yo esté escribiendo esto”.

Cabe recordar que recientemente se conoció un polémico video que se hizo viral junto con su expareja Beéle y por el cual esta en medio de un conflicto legal por la divulgación no autorizada del material audiovisual.

¿Qué le pasó a Isabella Ladera en su pierna derecha?

La modelo venezolana compartió además una imagen de su pierna derecha en la que se le ve una gran cicatriz, dejando a todos sus seguidores muy preocupados por su actual estado de salud.

Isabella Ladera explicó en sus redes sociales que hace unos días se hizo una herida y que esta con cremas especiales para que la curación sea más efectiva y rápida.

La imagen la acompañó con un mensaje: “Yo me la estoy poniendo solo en mis cicatrices. Me la hice encaramándome en piedras”, refiriéndose a lo que le pasó.

