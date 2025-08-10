Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Pipe Bueno se animó a cambiar de look tras la transformación de Luisa Fernanda W

Pipe Bueno sorprendió con nuevo look después del cambio de Luisa Fernanda W: "es como volver en el tiempo".

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El cambio de Luisa Fernanda W inspiró a Pipe Bueno
Pipe Bueno sorprende con nuevo look tras ver la transformación de Luisa Fernanda W. (Foto AFP: Jason Koerner).

Luisa Fernanda W sorprendió recientemente con el anuncio de un nuevo cambio de look tras semanas de hablar sobre cómo lucía su cabello años atrás y cómo logró recuperarlo con el tiempo, y al parecer Pipe Bueno, su prometido, decidió animarse con un cambio que promete transportar a sus seguidores al inicio de su relación con la influenciadora.

¿Pipe Bueno volvió a sus inicios con su nuevo look junto a Luisa Fernanda W?

En una reciente publicación en redes sociales, Luisa Fernanda W reveló a sus cientos de seguidores que se encontraba en un prestigioso salón de belleza para llevar a cabo su nuevo cambio de look, una decisión que le tomó bastantes días tomarla, pues no estaba segura de si hacerlo o no.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en el after de La casa de los famosos Colombia.
Luisa Fernanda W tomó decisión sobre su cabello . Foto | Canal RCN.

En medio de este inesperado anuncio que tomó por sorpresa a sus cientos de seguidores, la creadora de contenido reveló que su prometido, el cantante de música popular Pipe Bueno, también decidió realizarse un nuevo cambio de look.

De esta manera, a través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, dejó ver a Pipe Bueno sentado en una de las sillas del salón de bellaza con su cabello, al parecer, tinturado mientras le practicaban manicura.

"Ustedes pensaran que yo estoy aquí sola, pero no, aquí también mi bebé se está haciendo sus cosas"

¿Pipe Bueno y Luisa Fernanda W planean regresar al look con el que se conocieron?

En esta misma plataforma digital, Luisa Fernanda reposteó una fotografía tomada por un amigo suyo que los estaría acompañando en este proceso de cambio de look que al parecer buscaría regresar a la pareja al mismo que usaban cuando recién se conocieron.

Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia.
Luisa Fernanda W reveló se hará un cambio de look. Foto | Canal RCN.

Pues junto a la fotografía de ambas personalidades esta persona escribió que ver a Luisa Fernanda con este nuevo cambio, al igual que Pipe Bueno, era como “volver en el tiempo”.

Y es que, aunque las fotografías se encuentran a blanco y negro, muchos internautas coinciden en que Luisa Fernanda habría optado por regresar a un tono de cabello claro, mientras que Pipe habría tapado sus canas para regresar a su icónico cabello negro.

