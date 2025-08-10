Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jorge Herrera habló de sus compañeros de MasterChef Celebrity tras su eliminación: "Ninguno sabe cocinar"

El actor Jorge Herrera contó cómo vivió su regreso a MasterChef Celebrity 2025 y reveló cuál fue su experiencia en el reality.

Jorge Herrera contó cómo vivió su regreso a MasterChef / (Foto del Canal RCN)

Jorge Herrera volvió a generar conversación tras una entrevista en la que habló de su inesperado regreso a MasterChef Celebrity Colombia 2025.

El actor compartió lo que vivió junto a sus compañeros y los aprendizajes que se lleva de una competencia que, asegura, le dejó más de una enseñanza.

¿Qué dijo Jorge Herrera sobre sus compañeros en MasterChef Celebrity?

Durante la entrevista, el artista reflexionó sobre la convivencia y el aprendizaje dentro del reality.

Señaló que, al mirar su experiencia, comprendió que muchos participantes aún estaban en proceso de aprendizaje, una idea que resumió al decir que “ninguno sabe cocinar”.

Así mismo, destacó que para él, lo más valioso del concurso no está en dominar recetas, sino en asumir los retos con ingenio y creatividad:

“Presentarse en un capítulo con una receta y prepararla no tiene mucho mérito. Lo interesante son los retos”, comentó al referirse a la exigencia del formato.

Respecto a esto, señaló que la competencia debería aprovecharse como una escuela para perfeccionar habilidades, reconociendo que algunos no han aprovechado esa oportunidad para crecer y mejorar a través de las diferentes pruebas.

¿Qué dijo Jorge Herrera sobre su regreso a MasterChef Celebrity?

El actor recordó su reingreso al programa como un momento inesperado y lleno de emociones. Contó que no lo veía venir, pues estaba concentrado en otros proyectos cuando sus compañeros lo eligieron para volver: “Fue una sorpresa, ya que fue voluntad de mis compañeros”.

Aunque su retorno fue breve, aseguró que lo vivió con entusiasmo, especialmente tras haber ganado el primer reto en Girardot, donde creyó que su permanencia sería más larga.

Jorge confesó que, aunque muchas veces no entendió las decisiones tomadas en el programa, prefirió tomarlas con humor y aprendizaje.

Jorge Herrera ganó el primer reto en Girardot junto a sus compañeros / (Foto del Canal RCN)

Afirmó que su regreso le permitió cerrar el ciclo con tranquilidad y valorar aún más la experiencia, destacando el crecimiento personal que obtuvo en el concurso.

¿Qué proyectos tiene preparados Jorge Herrera?

Lejos de la cocina, Herrera sigue activo en el teatro, la televisión y la literatura. Retomó su papel de “Don Hermes” en ‘Betty la Fea, la historia continúa’ y prepara el estreno de la película ‘Selva’ en 2025.

Herrera sigue activo en el teatro, la televisión y la literatura / (Foto del Canal RCN)

Recientemente, sorprendió con el lanzamiento de su libro 'El diablo es puerco', una obra que combina humor, reflexión y experiencias de vida. Los internautas destacan que, con este proyecto, el actor reafirma su pasión por la escritura y su compromiso con el arte.

Además, su trayectoria continúa consolidándose en el teatro y la docencia, demostrando que, más allá de la televisión y el cine, su carrera sigue enfocada en la creatividad, la formación artística y la inspiración para nuevas generaciones.

