Patricia Ércole, ex de Miguel Varoni recordó cuando el actor le fue infiel: “Me quebré en llanto”

Patricia Ércole, rompió el silencio tras su polémica exrelación con Miguel Varoni por un acto de infidelidad.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Patricia Ércole rompió el silencio tras la infidelidad de Miguel Varoni cuando eran esposos.
¿Qué dijo Patricia Ércole tras la infidelidad de Miguel Varoni en el pasado? | AFP: Gustavo Caballero

Una de las actrices más destacadas del país es Patricia Ércole, quien ha tenido la oportunidad de participar en múltiples producciones, en las que adquirió un gran reconocimiento por parte de sus seguidores.

Además, la actriz hace varios años atravesó por un complicado momento a nivel personal tras su polémica separación con el actor Miguel Varoni. Además, compartió su opinión acerca de lo difícil que fue este momento para ella.

¿Cómo se enteró Patricia Ércole que Miguel Varoni le fue infiel?

Recientemente, Patricia Ércole fue una de las invitadas especiales al pódcast: ‘La sala de Laura Acuña’, en la que reveló varios acontecimientos que vivió en el pasado de su vida personal, en especial, su polémica separación con Miguel Varoni.

Patricia Ércole rompió el silencio tras la infidelidad de Miguel Varoni cuando eran esposos.
Este fue el difícil momento que atravesó Patricia Ércole tras la infidelidad de Miguel Varoni. | AFP: Alexander Tamargo

Durante la entrevista, Laura Acuña recordó los momentos en los que Patricia Ércole fue pareja de Miguel Varoni durante 1991 y 1993. Además, su separación se convirtió en mediática tras la infidelidad que cometió el actor:

“Todo el mundo se centró en nuestra familia por protección, porque es una familia de reconocimiento y arte. Mis padres se enteraron públicamente. Yo estaba en un grupo de oración cuando me enteré de todo”, añadió Patricia Ércole.

Con base en estas palabras, Patricia expresó que a pesar de todos los rumores que escuchó de Miguel en que le era infiel, recordó el momento en que sus padres le confirmaron la noticia en que su expareja le estaba siendo infiel:

“Luego, tenía mil llamadas en mi contestador. Pero, nadie me concretó nada. Y mi mamá me llamó y, después, mis padres me dijeron: anoche salieron imágenes, Miguel estaba con una mujer y, ahí quedé yo, me ataqué a llorar”

¿Cuándo se volvió a reencontrar Patricia Ércole con Miguel Varoni?

Cabe destacar que a pesar del difícil momento que atravesó Patricia Ércole en su pasado, detalló que cuando se enteró de la infidelidad de su expareja, le dio un año para pensar las cosas:

Patricia Ércole rompió el silencio tras la infidelidad de Miguel Varoni cuando eran esposos.
¿Cuánto tiempo después se reencontró Patricia Ércole con Miguel Varoni? | AFP: Rob Kim

“Yo esperé un año a ver qué pasaba. Luego, él me dijo que nos diéramos un tiempo. Luego, yo le dije: reconquístame. Pero, ya después, del año le dije: quiero el divorcio”, agregó la actriz.

Por su parte, Patricia llevó a cabo varios proyectos a nivel personal y profesional para seguir con su vida y doce años después de su ruptura se reencontraron al trabajar en un proyecto, luego de doce años:

“Doce años después, me dice Dago García, que me reencontraría en un proyecto con Miguel Varoni”, señaló Ércole.

Entre tanto, la actriz ha demostrado ser una actriz ejemplar, cautivando a su público con su arrolladora personalidad y gran habilidad en el campo artístico.

