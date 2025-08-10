Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jorge Herrera reveló el secreto de su relación duradera con reconocida actriz

Jorge Herrera reveló detalles sobre su matrimonio con una reconocida actriz y habló de los secretos para mantener su relación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jorge Herrera habló de su matrimonio con reconocida actriz.
Jorge Herrera reveló detalles de su matrimonio con reconocida actriz. (Foto: Canal RCN)

Jorge Herrera, el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity Colombia habló en los micrófonos de ‘qué hay pa’ dañar’ y reveló los secretos de su relación con una reconocida actriz colombiana.

Artículos relacionados

¿Quién es la actriz que es esposa de Jorge Herrera de MasterChef Celebrity?

El actor Jorge Herrera tiene una relación de más de 40 años con una reconocida actriz, pues se trata de Amparo Conde, recordada por su participación en producciones como La ley del corazón, Francisco el Matemático y entre otros.

Jorge Herrera reveló el secreto de su relación con reconocida actriz.
Jorge Herrera reveló detalles sobre su matrimonio con Amparo Conde. (Foto: Buen día, Colombia)

¿Cuántos años le lleva Jorge Herrera a su esposa, Amparo Conde?

El actor nació el 14 de octubre de 1948 y en 2025 cumple 77 años, mientras que su esposa cumple 60 este mismo año; quiere decir que la diferencia de edad es de 17 años. Pero esto, no ha sido ningún tipo de impedimento para el amor tan grande que se tienen los actores.

Artículos relacionados

¿Qué secretos reveló Jorge Herrera para tener una relación duradera con su esposa?

De acuerdo con el actor y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, el secreto para llevar tantos años de casado con su esposa, Amparo Conde, es precisamente “amarse de verdad”, pues según las palabras del actor, “el amor no es teórico, sino práctico”.

Así mismo, don Jorge mencionó “la confianza”, justificando que, si no hay eso en una relación, es mejor no estar ahí.

Mientras conversaban del tema en la entrevista, el actor reveló que antes de ser novio de su esposa, él dijo que había tenido malas experiencias en el amor y fue ella quien le pidió que le “permitiera demostrarle que es posible el amor” y puntualizó diciendo que así fue.

Jorge Herrera habló de su matrimonio con Amparo Conde.
Jorge Herrera reveló el secreto de su matrimonio con Amparo Conde. (Foto: Buen día, Colombia)

“El amor produce dolor. Uno ama, está feliz y después queda llorando”, dijo don Jorge al revelar el concepto que él tenía del amor.

Artículos relacionados

¿Jorge Herrera el serio de su matrimonio?

Durante la entrevista, Valentina Taguado le preguntó a don Jorge Herrera si él sí es “el serio” de su casa, tal y como lo muestra en su vida cotidiana y a través de la televisión; él respondió que no, que la seria en su matrimonio es su esposa, pues a veces es tan drástica y decisiva con las situaciones que él es quien le pide que se tome las cosas con calma.

Pese a que el actor reveló que Amparo es de carácter fuerte, dejó claro que es una mujer muy sonriente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro reveló lo que le gustaría hacer con Beéle Talento nacional

Valentino Lázaro le lanzó una curiosa invitación a Beéle: ¿de qué se trata?

Valentino Lázaro ha hecho una curiosa confesión al revelar qué le gustaría hacer con el cantante barranquillero Beéle.

Emiro Navarro se defendió de Yina Calderón Emiro Navarro

Emiro Navarro se defendió de las acusaciones de Yina Calderón: “ahí sí lloras”

Emiro Navarro no se quedó callado y una vez más se defendió de Yina Calderón, pero esta vez le pidió respeto por su físico.

Karen Sevillano le dedica emotivo mensaje a Lina Tejeiro por su cumpleaños Karen Sevillano

Karen Sevillano sorprende a Lina Tejeiro con un emotivo mensaje por su cumpleaños: “Aquí estoy siempre”

Karen Sevillano dedicó un mensaje especial a Lina Tejeiro, quien compartió fotos inéditas para celebrar su vida.

Lo más superlike

Psicofonía en entrevista de Marcela Reyes Marcela Reyes

Entrevista de Marcela Reyes sobre B-King es viral por audio paranormal que se filtró: esto se oyó

En redes se viralizó el video del aterrador sonido que se escuchó en medio de una entrevista de Marcela Reyes sobre B-King, ¿psicofonía?

Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton. Eugenio Derbez

Victoria Ruffo arremetió contra Eugenio Derbez: "nunca ha sabido ser papá""

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?