Jorge Herrera reveló el secreto de su relación duradera con reconocida actriz

Jorge Herrera, el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity Colombia habló en los micrófonos de ‘qué hay pa’ dañar’ y reveló los secretos de su relación con una reconocida actriz colombiana.

¿Quién es la actriz que es esposa de Jorge Herrera de MasterChef Celebrity?

El actor Jorge Herrera tiene una relación de más de 40 años con una reconocida actriz, pues se trata de Amparo Conde, recordada por su participación en producciones como La ley del corazón, Francisco el Matemático y entre otros.

Jorge Herrera reveló detalles sobre su matrimonio con Amparo Conde. (Foto: Buen día, Colombia)

¿Cuántos años le lleva Jorge Herrera a su esposa, Amparo Conde?

El actor nació el 14 de octubre de 1948 y en 2025 cumple 77 años, mientras que su esposa cumple 60 este mismo año; quiere decir que la diferencia de edad es de 17 años. Pero esto, no ha sido ningún tipo de impedimento para el amor tan grande que se tienen los actores.

¿Qué secretos reveló Jorge Herrera para tener una relación duradera con su esposa?

De acuerdo con el actor y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, el secreto para llevar tantos años de casado con su esposa, Amparo Conde, es precisamente “amarse de verdad”, pues según las palabras del actor, “el amor no es teórico, sino práctico”.

Así mismo, don Jorge mencionó “la confianza”, justificando que, si no hay eso en una relación, es mejor no estar ahí.

Mientras conversaban del tema en la entrevista, el actor reveló que antes de ser novio de su esposa, él dijo que había tenido malas experiencias en el amor y fue ella quien le pidió que le “permitiera demostrarle que es posible el amor” y puntualizó diciendo que así fue.

Jorge Herrera reveló el secreto de su matrimonio con Amparo Conde. (Foto: Buen día, Colombia)

"El amor produce dolor. Uno ama, está feliz y después queda llorando", dijo don Jorge al revelar el concepto que él tenía del amor.

¿Jorge Herrera el serio de su matrimonio?

Durante la entrevista, Valentina Taguado le preguntó a don Jorge Herrera si él sí es “el serio” de su casa, tal y como lo muestra en su vida cotidiana y a través de la televisión; él respondió que no, que la seria en su matrimonio es su esposa, pues a veces es tan drástica y decisiva con las situaciones que él es quien le pide que se tome las cosas con calma.

Pese a que el actor reveló que Amparo es de carácter fuerte, dejó claro que es una mujer muy sonriente.