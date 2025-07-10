Jorge Herrera lanzó pulla a sus excompañeros tras salir de MasterChef Celebrity: "yo no debía salir"

Jorge Herrera quien se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity 2025, se pronunció frente a su eliminación y, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad para lanzar varios comentarios de lo que fue su reintegro a la competencia, y por supuesto, sobre su salida.

Artículos relacionados Jorge Rausch Exnovia de Jorge Rausch reveló que fue víctima de robo en su propio edificio

¿Qué dijo Jorge Herrera sobre sus excompañeros de MasterChef Celebrity tras ser eliminado?

En medio de una entrevista que concedió al programa Buen día Colombia, el reconocido actor recordado por su personaje en ‘Yo Soy Betty La Fea’, habló sin filtro de su regreso a la cocina más importante del mundo y de la estrategia de sus compañeros al decidir llamarlo de regreso al juego.

Artículos relacionados Marcela Reyes Salieron a la luz inéditas fotos de Marcela Reyes y Regio Clown antes de la muerte de B-King

Durante este espacio, Herrera fue claro al mencionar tras se ser reintegrado, solo creyó en la bienvenida que le dieron los jurados y Claudia Bahamón, sin embargo, no dudó en asegurar que a los participantes no les creyó mucho.

Artículos relacionados Talento internacional Murió el actor Gustavo Cosaín tras diagnóstico de cáncer, esto se sabe

El excompetidor también mencionó la estrategia de los cocineros al llamarlo para que hiciera parte de la competencia. No obstante, comentó que para ellos fue una sorpresa que regresa triunfando, además con una calificación que él mismo describió como la mejor en la historia de MasterChef.

“Nos habremos equivocado trayendo a este loco aquí, pero bueno, todavía no he terminado de asimilar lo que pasó”, dijo el actor

¿Cuál fue la pulla que Jorge Herrera lanzó a sus excompañeros de MasterChef Celebrity?

Así mismo, Jorge dio a conocer que otra de las situaciones que le causó sorpresa, además de que lo llamaran para que se reintegrara al programa, fue el hecho de que algunas de las celebridades le confesaran que habían votado por él solo por descarte.

El comentario de Jorge Herrera tras su salida de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Finalmente, el participante que fue eliminado por segunda vez se refirió a los platos que presentó en los dos retos en los que se enfrentó a sus excompañeros, dejando claro que, a su criterio, eran preparaciones que estaban al nivel en comparación con lo que habían presentado los demás.

Jorge Herrera sorprendió con revelación tras salir de MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

Tanto así que para él en esta última oportunidad, no era él la persona que debía abandonar esta décima temporada, “yo no me tenía que ir”, concluyó.