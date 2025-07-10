Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jorge Herrera lanzó pulla a sus excompañeros tras salir de MasterChef Celebrity: "yo no debía salir"

En medio de una entrevista, el actor Jorge Herrera reveló que para él fue una sorpresa que decidieran llamarlo de nuevo para hacer parte de MasterChef.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jorge Herrera en MasterChef Celebrity 2025.
Jorge Herrera lanzó pulla contra sus excompañeros de MasterChef. Foto | Canal RCN.

Jorge Herrera quien se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity 2025, se pronunció frente a su eliminación y, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad para lanzar varios comentarios de lo que fue su reintegro a la competencia, y por supuesto, sobre su salida.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jorge Herrera sobre sus excompañeros de MasterChef Celebrity tras ser eliminado?

En medio de una entrevista que concedió al programa Buen día Colombia, el reconocido actor recordado por su personaje en ‘Yo Soy Betty La Fea’, habló sin filtro de su regreso a la cocina más importante del mundo y de la estrategia de sus compañeros al decidir llamarlo de regreso al juego.

Artículos relacionados

Durante este espacio, Herrera fue claro al mencionar tras se ser reintegrado, solo creyó en la bienvenida que le dieron los jurados y Claudia Bahamón, sin embargo, no dudó en asegurar que a los participantes no les creyó mucho.

Artículos relacionados

El excompetidor también mencionó la estrategia de los cocineros al llamarlo para que hiciera parte de la competencia. No obstante, comentó que para ellos fue una sorpresa que regresa triunfando, además con una calificación que él mismo describió como la mejor en la historia de MasterChef.

“Nos habremos equivocado trayendo a este loco aquí, pero bueno, todavía no he terminado de asimilar lo que pasó”, dijo el actor

¿Cuál fue la pulla que Jorge Herrera lanzó a sus excompañeros de MasterChef Celebrity?

Así mismo, Jorge dio a conocer que otra de las situaciones que le causó sorpresa, además de que lo llamaran para que se reintegrara al programa, fue el hecho de que algunas de las celebridades le confesaran que habían votado por él solo por descarte.

Jorge Herrera en MasterChef Celebrity 2025.
El comentario de Jorge Herrera tras su salida de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Finalmente, el participante que fue eliminado por segunda vez se refirió a los platos que presentó en los dos retos en los que se enfrentó a sus excompañeros, dejando claro que, a su criterio, eran preparaciones que estaban al nivel en comparación con lo que habían presentado los demás.

Jorge Herrera y Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity 2025.
Jorge Herrera sorprendió con revelación tras salir de MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

Tanto así que para él en esta última oportunidad, no era él la persona que debía abandonar esta décima temporada, “yo no me tenía que ir”, concluyó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón, Juliana y la Jesuu Yina Calderón

Yina y Juliana Calderón le hacen fuerte advertencia a la Jesuu

Yina Calderón y su hermana Juliana le lanzaron contundente mensaje a la influenciadora la Jesuu si la llegan a ver.

Melissa Gate le envió mensaje a Maluma sobre su esposa, Susana Gómez Melissa Gate

Melissa Gate le envía contundente mensaje a Maluma: “está contigo por tu dinero”

Melissa Gate generó reacciones al referirse sobre Maluma y cuestionar las “intenciones” que tendría su esposa, Susana Gómez.

Ramiro Meneses confesó el difícil momento que atravesó en el pasado a causa de excesos. Ramiro Meneses

Ramiro Meneses confesó el difícil momento que atravesó en el pasado a causa de excesos: esto dijo

Ramiro Meneses, uno de los ganadores de MasterChef, rompió el silencio acerca de los excesos que tuvo en el pasado.

Lo más superlike

Yailin 'la más viral' sufrió un accidente en su auto Yailin

Yailin 'la más viral' sufrió aparatoso accidente automovilístico: "casi salgo por la ventana"

Yailin 'la más viral' confesó por medio de sus redes sociales a sus seguidores que el impacto comprometió varias partes de su cuerpo.

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center de Miami. Ángela Aguilar

El video de Ángela Aguilar que desató una ola de críticas en redes: "qué suerte los sordos"

Comienzan las votaciones para elegir a los habitantes de La Casa de los Famosos Colombia La casa de los famosos

Inician las votaciones para elegir a los habitantes de La casa de los famosos Colombia, ¿cuándo?

Falleció reconocida actriz llamada: de Kimberly Hébert Gregory de Grey's Anatomy. Talento internacional

Falleció reconocida actriz quien debutó en importantes producciones internacionales

Pautips no puede ser mamá Pautips

Pautips habló sobre no poder tener hijos: ¿qué enfermedades le provocaron infertilidad?