Paola Usme sorprendió al disfrutar de lujoso hotel en Arabia Saudita en su luna miel, ¿es real?

La influenciadora y presentadora Paola Usme compartió con sus millones de seguidores detalles de su lujosa luna de miel, luego de contraer matrimonio con Carlos Castro, conocido como ‘Potro’.

¿Cómo fue la boda de Paola Usme?

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de tres millones de seguidores, la creadora de contenido publicó imágenes de su boda, celebrada el pasado 21 de septiembre, fecha en la que le dijo “sí, acepto” al amor de su vida.

La exparticipante de Survivor, la isla de los famosos vivió una ceremonia de ensueño, rodeada de flores blancas, buena comida, bebidas y la compañía de sus familiares y amigos más cercanos.

¿Cómo ha sido la luna de miel de Paola Usme y por qué ha sorprendido?

La paisa ha compartido en sus redes sociales imágenes de lo que ha sido su luna de miel tras su sorprendente boda.

Primero se dejó ver en Dubái disfrutando de este lugar por varios días, para luego de trasladarse a Arabia Saudita, donde dejó a todos sus fanáticos en shock al enseñar el lujoso hotel en el que decidieron hospedarse.

En la grabación se ve el increíble lugar en medio del mar mientras que Paola Usme posa presumiendo de belleza en medio del paisaje.

"Parece Maldivas, pero estamos en el mar rojo. Soñábamos con ir a este hotel que parece estar en el 2050. Bienvenidos a nuestra nave espacial", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los seguidores tras la lujosa luna de miel de Paola Usme?

Luego de su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios, felicitaciones e interrogantes sobre el sorprendente lugar, pues para muchos no era real debido a lo futurista que se ve.

Muchos quedaron impactados al saber que hay lugares así y también soñaron con algún día poder visitar dicho hotel.

Por ahora, la famosa pareja continúa compartiendo varios detalles de lo que ha sido su aventura en medio oriente luego de unir su vidas para siempre y reiterar el amor que tanto se tienen.