Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Taguado sorprendió con la confesión de los regalos más caros que ha dado

En medio del programa '¿Que Hay Pa' Dañar?', Valentina Taguado también reveló qué regalos exclusivos a recibido.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025.
Este es el regalo más costoso que ha dado Valentina Taguado. Foto | Canal RCN.

Valentina Taguado, una de las conductoras del programa ‘¿Qué Hay Pa’ Dañar?’, sorprendió recientemente al revelar cuáles han sido los obsequios más costosos que le ha dado a las personas más allegadas para expresarles su cariño.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los regalos más costosos que ha dado Valentina Taguado?

En medio de la conversación entre Johana Velandia, Hassam y Taguado, surgió un tema muy particular y son esos regalos de alto valor con los que han decidido sorprender a sus amigos y familiares.

Artículos relacionados

En cuanto a la actual participante de MasterChef, reveló que ella no escatima en gastos, por lo que ha llegado a obsequiar billeteras de marca, y no solo eso, también zapatos costosos.

Valentina Taguado reveló cuál es el regalo más costoso que ha dado. Foto | Canal RCN.

En contraparte, Valentina también dio a conocer durante la charla, que en varias oportunidades también le han regalado, más que objetos, experiencias, “me han regalado viajes, o sea como que lo quieren tanto a uno que quieren tenerlo a uno en el parche”, señaló.

Artículos relacionados

¿Qué es lo más costoso que ha regalado Valentina Taguado?

Por su parte, Johana, recordada por su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, compartió un recuerdo con sus excompañeros de trabajo. Allí, habló sobre cómo años atrás cuando su situación económica no era la mejor y estaba en la universidad, sus compañeros decidieron invitarla a un viaje con todos los gastos pagos.

Valentina Taguado junto a Johana Velandia y Hassam.
Valentina Taguado contó qué es lo más costoso que le han regalado. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con la reconocida humorista, en esa época cuando aún estaba en la universidad, sus compañeros planearon un viaje para celebrar el fin de su etapa universitaria, sin embargo, ella no podía incluirse en el plan al no tener los recursos, con lo que ella no contaba, es que finalmente llegarían a su casa para decirle que se iban de viaje.

¿Qué es lo más costoso que ha regalado Hassam?

Por su parte, Hassam comentó que, en su caso, años atrás de alcanzar la fama, un amigo le prestaba sus tenis para jugar baloncesto, por lo que cuando al fin pudo realizar su primer viaje a Nueva York, decidió traerle desde ese lugar unas costosas zapatillas especiales para practicar este deporte, lo anterior como un gesto de inmensa gratitud por su generosidad cuando su situación era difícil.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Laura González genera revuelo en redes luego de decir cuánto cuesta su bolso Talento nacional

Laura González causa revuelo en redes tras revelar el precio de su bolso: “un bolsito, normal”

La modelo Laura González confesó cuánto vale su bolso y generó revuelo en redes por sus presuntas excentricidades.

La Toxi Costeña y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz lanzó fuerte indirecta contra La Toxi Costeña: "está desenfocada"

En medio del programa, 'Tamo En Vivo', Yaya Muñoz opinó sin filtros sobre la carrera artística de su excompañera La Toxi Costeña.

Karina García reveló cómo se siente antes de pelear contra Karely Ruiz. Karina García

Karina García reveló cómo se siente antes de su pelea con Karely Ruiz: “no quiero”

Karina García dejó ver su reacción al revelar cómo se siente 11 días antes de su pelea en el ring contra la mexicana Karely Ruiz.

Lo más superlike

Louis Tomlinson rompió el silencio tras varios meses de la muerte de Liam Payne. Talento internacional

Louis Tomlinson de One Direction rompió el silencio tras muerte de Liam Payne: “Me llené de dolor”

El nombre de Louis Tomlinson se ha convertido en tendencia tras revelar el dolor que ha sentido por la muerte de Liam Payne.

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?

Falleció reconocida escritora, dejando un gran legado en el periodismo. Talento internacional

Luto: falleció reconocida escritora que dejó una huella imborrable en la literatura

Michelle Rouillard se pronunció sobre lo que pasó con los chefs MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard rompió el silencio tras tenso cruce con Jorge Rausch y Nicolás en MasterChef

Florinda Meza reaccionó al saber que es de las menos queridas. Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza reacciona con ironía al enterarse que es de las menos queridas