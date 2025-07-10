Valentina Taguado sorprendió con la confesión de los regalos más caros que ha dado

Valentina Taguado, una de las conductoras del programa ‘¿Qué Hay Pa’ Dañar?’, sorprendió recientemente al revelar cuáles han sido los obsequios más costosos que le ha dado a las personas más allegadas para expresarles su cariño.

¿Cuáles son los regalos más costosos que ha dado Valentina Taguado?

En medio de la conversación entre Johana Velandia, Hassam y Taguado, surgió un tema muy particular y son esos regalos de alto valor con los que han decidido sorprender a sus amigos y familiares.

En cuanto a la actual participante de MasterChef, reveló que ella no escatima en gastos, por lo que ha llegado a obsequiar billeteras de marca, y no solo eso, también zapatos costosos.

Valentina Taguado reveló cuál es el regalo más costoso que ha dado. Foto | Canal RCN.

En contraparte, Valentina también dio a conocer durante la charla, que en varias oportunidades también le han regalado, más que objetos, experiencias, “me han regalado viajes, o sea como que lo quieren tanto a uno que quieren tenerlo a uno en el parche”, señaló.

¿Qué es lo más costoso que ha regalado Valentina Taguado?

Por su parte, Johana, recordada por su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, compartió un recuerdo con sus excompañeros de trabajo. Allí, habló sobre cómo años atrás cuando su situación económica no era la mejor y estaba en la universidad, sus compañeros decidieron invitarla a un viaje con todos los gastos pagos.

Valentina Taguado contó qué es lo más costoso que le han regalado. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con la reconocida humorista, en esa época cuando aún estaba en la universidad, sus compañeros planearon un viaje para celebrar el fin de su etapa universitaria, sin embargo, ella no podía incluirse en el plan al no tener los recursos, con lo que ella no contaba, es que finalmente llegarían a su casa para decirle que se iban de viaje.

¿Qué es lo más costoso que ha regalado Hassam?

Por su parte, Hassam comentó que, en su caso, años atrás de alcanzar la fama, un amigo le prestaba sus tenis para jugar baloncesto, por lo que cuando al fin pudo realizar su primer viaje a Nueva York, decidió traerle desde ese lugar unas costosas zapatillas especiales para practicar este deporte, lo anterior como un gesto de inmensa gratitud por su generosidad cuando su situación era difícil.