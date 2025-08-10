Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino habló sin filtro y reveló un nuevo secreto sobre el programa de Yina Calderón

Valentino Lázaro generó polémica al afirmar que Yina Calderón planeó su programa de chismes inicialmente con Melissa Gate y no con La ‘Toxi Costeña’.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Valentino Lázaro como aspirante de La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón advirtió con exponer llamada de Valentino Lázaro. Foto | Canal RCN.

Durante una transmisión del pódcast DímeloKing, se desató una polémica en torno a Yina Calderón, pues Valentino Lázaro decidió hablar sin filtros sobre los orígenes del programa de chismes que Yina lanzó hace poco.

El creador digital aseguró que, según información que le llegó de fuentes cercanas, el programa no estaba pensado inicialmente con La ‘Toxi Costeña’ sino con Melissa Gate.

Artículos relacionados

¿Quién era la primera opción para acompañar a Yina Calderón?

Valentino explicó que la primera persona a la que Yina Calderón habría invitado a participar en su nuevo programa de chismes fue Melissa Gate, sin embargo, según lo que él afirmó, Melissa no aceptó la propuesta.

 

Este rechazo habría llevado a Yina Calderón a buscar una nueva compañera para su formato, y ahí entró en escena La ‘Toxi Costeña’, con quien actualmente comparte pantalla en Escándalo TV.

El comentario de Valentino fue interpretado por muchos como una indirecta al poco compromiso o improvisación detrás del programa, pues dejó ver que la unión entre Yina y La ‘Toxi Costeña’ no fue una decisión planeada desde el inicio, sino una alternativa de último momento.

Artículos relacionados

¿Qué opina Yaya Muñoz sobre la alianza entre La ‘Toxi Costeña’ y Yina Calderón?

Durante el mismo episodio, Yaya Muñoz, quien ahora forma parte del equipo de DímeloKing, también intervino para dar su punto de vista sobre el tema, y afirmó que siente que La ‘Toxi Costeña’ está muy desenfocada de lo que sería su carrera musical.

Valentino Lázaro aseguró que Yina Calderón quería a Melissa Gate en su programa antes que a La ‘Toxi Costeña’.
Valentino Lázaro aseguró que Yina Calderón quería a Melissa Gate en su programa antes que a La ‘Toxi Costeña’.(Foto Canal RCN)

Yaya comentó que La ‘Toxi Costeña’ estaría dedicando más tiempo y esfuerzo a fortalecer la imagen de Yina Calderón que a impulsar su carrera artística y añadió que siente que está siendo “mal asesorada” y que su entorno no le estaría ayudando a priorizar su desarrollo musical, lo que podría afectar su crecimiento a largo plazo.

Artículos relacionados

¿Qué dicen los seguidores tras estas declaraciones sobre Yina Calderón y La ‘Toxi Costeña’?

Algunos seguidores coincidieron con Yaya Muñoz, opinando que La ‘Toxi Costeña’ ha perdido fuerza en su faceta de cantante desde que se unió al proyecto de Yina, y otros defendieron la colaboración, asegurando que ambas están aprovechando la oportunidad para ganar visibilidad y consolidar sus nombres en el mundo del entretenimiento digital.

La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yaya Muñoz lanzó indirecta contra La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro reveló lo que le gustaría hacer con Beéle Talento nacional

Valentino Lázaro le lanzó una curiosa invitación a Beéle: ¿de qué se trata?

Valentino Lázaro ha hecho una curiosa confesión al revelar qué le gustaría hacer con el cantante barranquillero Beéle.

Emiro Navarro se defendió de Yina Calderón Emiro Navarro

Emiro Navarro se defendió de las acusaciones de Yina Calderón: “ahí sí lloras”

Emiro Navarro no se quedó callado y una vez más se defendió de Yina Calderón, pero esta vez le pidió respeto por su físico.

Karen Sevillano le dedica emotivo mensaje a Lina Tejeiro por su cumpleaños Karen Sevillano

Karen Sevillano sorprende a Lina Tejeiro con un emotivo mensaje por su cumpleaños: “Aquí estoy siempre”

Karen Sevillano dedicó un mensaje especial a Lina Tejeiro, quien compartió fotos inéditas para celebrar su vida.

Lo más superlike

Psicofonía en entrevista de Marcela Reyes Marcela Reyes

Entrevista de Marcela Reyes sobre B-King es viral por audio paranormal que se filtró: esto se oyó

En redes se viralizó el video del aterrador sonido que se escuchó en medio de una entrevista de Marcela Reyes sobre B-King, ¿psicofonía?

Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton. Eugenio Derbez

Victoria Ruffo arremetió contra Eugenio Derbez: "nunca ha sabido ser papá""

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?