Valentino habló sin filtro y reveló un nuevo secreto sobre el programa de Yina Calderón

Durante una transmisión del pódcast DímeloKing, se desató una polémica en torno a Yina Calderón, pues Valentino Lázaro decidió hablar sin filtros sobre los orígenes del programa de chismes que Yina lanzó hace poco.

El creador digital aseguró que, según información que le llegó de fuentes cercanas, el programa no estaba pensado inicialmente con La ‘Toxi Costeña’ sino con Melissa Gate.

¿Quién era la primera opción para acompañar a Yina Calderón?

Valentino explicó que la primera persona a la que Yina Calderón habría invitado a participar en su nuevo programa de chismes fue Melissa Gate, sin embargo, según lo que él afirmó, Melissa no aceptó la propuesta.

Este rechazo habría llevado a Yina Calderón a buscar una nueva compañera para su formato, y ahí entró en escena La ‘Toxi Costeña’, con quien actualmente comparte pantalla en Escándalo TV.

El comentario de Valentino fue interpretado por muchos como una indirecta al poco compromiso o improvisación detrás del programa, pues dejó ver que la unión entre Yina y La ‘Toxi Costeña’ no fue una decisión planeada desde el inicio, sino una alternativa de último momento.

¿Qué opina Yaya Muñoz sobre la alianza entre La ‘Toxi Costeña’ y Yina Calderón?

Durante el mismo episodio, Yaya Muñoz, quien ahora forma parte del equipo de DímeloKing, también intervino para dar su punto de vista sobre el tema, y afirmó que siente que La ‘Toxi Costeña’ está muy desenfocada de lo que sería su carrera musical.

Valentino Lázaro aseguró que Yina Calderón quería a Melissa Gate en su programa antes que a La ‘Toxi Costeña’.(Foto Canal RCN)

Yaya comentó que La ‘Toxi Costeña’ estaría dedicando más tiempo y esfuerzo a fortalecer la imagen de Yina Calderón que a impulsar su carrera artística y añadió que siente que está siendo “mal asesorada” y que su entorno no le estaría ayudando a priorizar su desarrollo musical, lo que podría afectar su crecimiento a largo plazo.

¿Qué dicen los seguidores tras estas declaraciones sobre Yina Calderón y La ‘Toxi Costeña’?

Algunos seguidores coincidieron con Yaya Muñoz, opinando que La ‘Toxi Costeña’ ha perdido fuerza en su faceta de cantante desde que se unió al proyecto de Yina, y otros defendieron la colaboración, asegurando que ambas están aprovechando la oportunidad para ganar visibilidad y consolidar sus nombres en el mundo del entretenimiento digital.