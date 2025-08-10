Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El curioso regalo que Lina Tejeiro recibió de Greeicy Rendón: "nos amo"

A través de su cuenta de Instagram, Lina Tejeiro compartió un emotivo post con el que celebró sus 34 años.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Greeicy Rendon visita el Empire State Building el 2 de julio de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Este fue el regalo que Greeicy Rendón le dio a Lina Tejeiro por su cumpleaños. Foto | Canal RCN -

Este miércoles 8 de octubre, la actriz Lina Tejeiro compartió un emotivo post en el que compartió con sus seguidores la emoción de cumplir un año más de vida, fecha en la que sus familiares y amigos han aprovechado para expresarle todo su cariño.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el regalo que Greeicy Rendón le hizo a Lina Tejeiro en sus cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida actriz colombiana decidió repostear con su comunidad algunos de los amorosos mensajes que ha recibido como parte de la celebración.

Artículos relacionados

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los internautas y fue justamente el regalo que Greeicy Rendón le hizo llegar y que Tejeiro no dudó en presumir por medio de sus historias.

Artículos relacionados

“Feliz vuelta al sol, te amo rajisu”, es la corta dedicatoria que la famosa cantante le envió a la actriz junto a un arreglo de flores muy delicado y elegante que deja ver cómo pese a la distancia Rendón no dejó pasar por alto la ocasión para tener un detalle con una de sus mejores amigas.

Lina Tejeiro como presentadora del After Show de La casa de los famosos Colombia 2024.
Lina Tejeiro recibió curioso regalo de Greeity Rendón. Foto | Canal RCN.

¿Qué le dijo Greeicy Rendón a Lina Tejeiro por motivo de sus cumpleaños?

En una historia posterior, la intérprete caleña le reiteró su inmenso cariño y celebró un año más de vida de Tejeiro. “Te amo y nos amo raji, haces mi vida más feliz”, escribió.

Ambas personalidades del entretenimiento nacional han demostrado a lo largo de los años que su amistad se fortalece cada vez más, pues, aunque las dos han crecido en muchos aspectos de sus vidas, se mantienen firmes la una a la otra e incondicionales en las diferentes situaciones que se presentan.

Greeicy Rendon llega al 37º Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida.
Greeicy Rendón sorprendió con regalo a Lina Tejeiro. Foto | Giorgio Viera.

¿Cuántos años cumplió Lina Tejeiro?

Con un emotivo post en su cuenta de Instagram, la actriz recordada por su participación en importantes producciones del Canal RCN como ‘La Ley del Corazón’ y como presentadora del After Show de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, celebró poder cumplir 34 años y cada una de las versiones que ha sido a lo largo de su vida.

“Gracias vida por cada Lina que he sido. Por la niña que soñaba, la joven que se caía y se levantaba, la mujer que sigue creciendo y aprendiendo”, señaló.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro reveló lo que le gustaría hacer con Beéle Talento nacional

Valentino Lázaro le lanzó una curiosa invitación a Beéle: ¿de qué se trata?

Valentino Lázaro ha hecho una curiosa confesión al revelar qué le gustaría hacer con el cantante barranquillero Beéle.

Emiro Navarro se defendió de Yina Calderón Emiro Navarro

Emiro Navarro se defendió de las acusaciones de Yina Calderón: “ahí sí lloras”

Emiro Navarro no se quedó callado y una vez más se defendió de Yina Calderón, pero esta vez le pidió respeto por su físico.

Karen Sevillano le dedica emotivo mensaje a Lina Tejeiro por su cumpleaños Karen Sevillano

Karen Sevillano sorprende a Lina Tejeiro con un emotivo mensaje por su cumpleaños: “Aquí estoy siempre”

Karen Sevillano dedicó un mensaje especial a Lina Tejeiro, quien compartió fotos inéditas para celebrar su vida.

Lo más superlike

Psicofonía en entrevista de Marcela Reyes Marcela Reyes

Entrevista de Marcela Reyes sobre B-King es viral por audio paranormal que se filtró: esto se oyó

En redes se viralizó el video del aterrador sonido que se escuchó en medio de una entrevista de Marcela Reyes sobre B-King, ¿psicofonía?

Eugenio Derbez llega a la 34ª edición anual de los Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el Beverly Hilton. Eugenio Derbez

Victoria Ruffo arremetió contra Eugenio Derbez: "nunca ha sabido ser papá""

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?