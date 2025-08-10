El curioso regalo que Lina Tejeiro recibió de Greeicy Rendón: "nos amo"

Este miércoles 8 de octubre, la actriz Lina Tejeiro compartió un emotivo post en el que compartió con sus seguidores la emoción de cumplir un año más de vida, fecha en la que sus familiares y amigos han aprovechado para expresarle todo su cariño.

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida actriz colombiana decidió repostear con su comunidad algunos de los amorosos mensajes que ha recibido como parte de la celebración.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los internautas y fue justamente el regalo que Greeicy Rendón le hizo llegar y que Tejeiro no dudó en presumir por medio de sus historias.

“Feliz vuelta al sol, te amo rajisu”, es la corta dedicatoria que la famosa cantante le envió a la actriz junto a un arreglo de flores muy delicado y elegante que deja ver cómo pese a la distancia Rendón no dejó pasar por alto la ocasión para tener un detalle con una de sus mejores amigas.

Lina Tejeiro recibió curioso regalo de Greeity Rendón. Foto | Canal RCN.

¿Qué le dijo Greeicy Rendón a Lina Tejeiro por motivo de sus cumpleaños?

En una historia posterior, la intérprete caleña le reiteró su inmenso cariño y celebró un año más de vida de Tejeiro. “Te amo y nos amo raji, haces mi vida más feliz”, escribió.

Ambas personalidades del entretenimiento nacional han demostrado a lo largo de los años que su amistad se fortalece cada vez más, pues, aunque las dos han crecido en muchos aspectos de sus vidas, se mantienen firmes la una a la otra e incondicionales en las diferentes situaciones que se presentan.

Greeicy Rendón sorprendió con regalo a Lina Tejeiro. Foto | Giorgio Viera.

¿Cuántos años cumplió Lina Tejeiro?

Con un emotivo post en su cuenta de Instagram, la actriz recordada por su participación en importantes producciones del Canal RCN como ‘La Ley del Corazón’ y como presentadora del After Show de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, celebró poder cumplir 34 años y cada una de las versiones que ha sido a lo largo de su vida.