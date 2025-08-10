Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro se declaró oficialmente "Team Valdiri" ¡Esto fue lo que dijo!

El influencer Valentino Lázaro sorprendió al declararse “Team Valdiri” en Stream Fighters 4, dejando atrás sus diferencias con la barranquillera.

Valentino Lázaro confesó que, pese a sus diferencias con Andrea Valdiri, la apoya en Stream Fighters 4 por "una causa justa".
Valentino Lázaro confesó que, pese a sus diferencias con Andrea Valdiri, la apoya en Stream Fighters 4 por “una causa justa”. Foto Canal RCN

Valentino Lázaro volvió a generar conversación en redes sociales tras confesar públicamente que, en esta edición de 'Stream Fighters 4', apoya abiertamente a Andrea Valdiri.

La revelación tomó por sorpresa a muchos, especialmente porque ambos habían protagonizado varios desencuentros en el pasado. Sin embargo, aseguró que, pese a las diferencias, está del lado de la barranquillera y desea que sea la ganadora en la pelea contra Yina Calderón.

¿Por qué Valentino decidió apoyar a Andrea Valdiri?

Valentino explicó que su decisión no tiene que ver con reconciliaciones personales, sino con lo que él considera “una causa justa”, y que aunque Andrea Valdiri no ha sido precisamente su aliada, reconoce su esfuerzo para la pelea.

“Después de esto, si quieren, volvemos a ser enemigos, pero por ahora estoy de su lado” Expresó.

 

Según sus palabras, este apoyo es un acto de coherencia más que de amistad y pidió a la comunidad digital respaldarla en el evento, asegurando que después de la pelea cada quien podría volver a su posición habitual, dejando claro que su apoyo no implica una amistad definitiva, sino una postura momentánea.

¿Cómo ha sido la historia entre Valentino y Andrea Valdiri?

La relación entre ambos ha estado marcada por tensiones y comentarios cruzados en redes sociales, de hecho hace algunos meses, Andrea Valdiri respondió públicamente a unas declaraciones que Valentino había hecho sobre ella en una entrevista, en las que cuestionaba su autenticidad y su influencia en redes.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri no quiere a Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

La empresaria barranquillera no se quedó callada y aseguró que él “solo busca protagonismo en medio de polémicas ajenas”.

Y aunque se habían cruzado en varias ocasiones, él siempre se mostró amable y hasta le propuso colaborar juntos en un proyecto de baile, sin embargo, al no concretarse esa colaboración, comenzaron las críticas por parte del creador de contenido.

¿Qué puede pasar después de la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en 'Stream Fighters 4'?

El próximo enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en 'Stream Fighters 4' promete ser uno de los momentos más comentados del año, y para muchos, la posición de Valentino Lázaro representa un giro inesperado.

Andrea Valdiri confesó la razón por la que entrena. No solo es por su pelea con Yina Calderón
Andrea Valiri reveló el trasfondo de sus entrenamientos. | Fotos: Canal RCN

Pues podría marcar una nueva etapa en su relación con la Andrea, o al menos, un punto de tregua en medio de los enfrentamientos mediáticos que han protagonizado, por ahora solo espera verla triunfar en el ring y venciendo a Yina Calderón.

