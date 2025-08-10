Karina García no aguantó más y se fue con toda contra su hija: “¿Es mi hija o mi hater?”
Karina García no pasó por alto el gesto de su hija Isabella y su reacción sorprendió a sus seguidores.
Karina García, una de las influencers más reconocidas del país, compartió con sus millones de seguidores un momento muy privado con sus hijos, Isabella y Valentino, en el que dejó ver un curioso episodio luego de que su hija se burlara de la influencer paisa.
¿Por qué Karina García se está quedando en Bogotá?
La creadora de contenido pasa sus días en Bogotá entrenando previo a subirse al ring para su esperada pelea de boxeo con la mexicana Karely Ruiz.
Recientemente, la paisa contó que está nerviosa, ansiosa y asustada, aunque confesó que el deporte le encanta desde los 14 años, nunca había boxeado.
Además, espera sacarse una ‘espinita’ y resolver algunas cuentas pendientes luego de su participación en La casa de los famosos Colombia.
En esta ocasión, a través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 5 millones de seguidores, compartió un momento privado con sus hijos, quienes la acompañan en la capital del país.
En las imágenes se puede ver el apartamento donde se están quedando previo a la pelea y a su hijo, Valentino, en un momento que enterneció a todos.
El pequeño aparece jugando mientras la influencer le dice que lo ama, y él responde “te amo” varias veces, gritándole su amor.
En otro video se muestra su lado más materno mientras abraza y consiente a su hijo de 5 años. A la publicación le agregó un emotivo mensaje: “El amor más puro y sincero”, frase que acompañó el tierno video.
¿Por qué Karina García le dice a su hija Isabella que es su ‘hater’?
Sin duda, esto ocurrió minutos antes de que su entrenador la esperara, y así como lo reveló la influencer en una imagen con casco de boxeo donde escribió: “¿Será que me puedo arrepentir?”.
Esto generó la reacción de su hija Isabella, quien lo tomó con humor al ver a su mamá boxeando.
El divertido momento compartido en sus historias mostró cómo Isabella imitaba a su mamá, mientras Karina García no paraba de reírse al ver las imágenes de su hija. El video lo acompañó con un mensaje: "¿Es mi hija o mi hater?".