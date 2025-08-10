Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García no aguantó más y se fue con toda contra su hija: “¿Es mi hija o mi hater?”

Karina García no pasó por alto el gesto de su hija Isabella y su reacción sorprendió a sus seguidores.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La hija de Karina García se burla de ella y la influencer la llama su ‘hater’
Karina García no aguantó lo que le hizo su hija. (Foto: Canal RCN)

Karina García, una de las influencers más reconocidas del país, compartió con sus millones de seguidores un momento muy privado con sus hijos, Isabella y Valentino, en el que dejó ver un curioso episodio luego de que su hija se burlara de la influencer paisa.

Artículos relacionados

¿Por qué Karina García se está quedando en Bogotá?

La creadora de contenido pasa sus días en Bogotá entrenando previo a subirse al ring para su esperada pelea de boxeo con la mexicana Karely Ruiz.

Recientemente, la paisa contó que está nerviosa, ansiosa y asustada, aunque confesó que el deporte le encanta desde los 14 años, nunca había boxeado.

Además, espera sacarse una ‘espinita’ y resolver algunas cuentas pendientes luego de su participación en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

En esta ocasión, a través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 5 millones de seguidores, compartió un momento privado con sus hijos, quienes la acompañan en la capital del país.

En las imágenes se puede ver el apartamento donde se están quedando previo a la pelea y a su hijo, Valentino, en un momento que enterneció a todos.

El pequeño aparece jugando mientras la influencer le dice que lo ama, y él responde “te amo” varias veces, gritándole su amor.

En otro video se muestra su lado más materno mientras abraza y consiente a su hijo de 5 años. A la publicación le agregó un emotivo mensaje: “El amor más puro y sincero”, frase que acompañó el tierno video.

La hija de Karina García se burla de ella y la influencer la llama su ‘hater’
Karina García no aguantó lo que le hizo su hija. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Karina García le dice a su hija Isabella que es su ‘hater’?

Sin duda, esto ocurrió minutos antes de que su entrenador la esperara, y así como lo reveló la influencer en una imagen con casco de boxeo donde escribió: “¿Será que me puedo arrepentir?”.

Artículos relacionados

Esto generó la reacción de su hija Isabella, quien lo tomó con humor al ver a su mamá boxeando.

El divertido momento compartido en sus historias mostró cómo Isabella imitaba a su mamá, mientras Karina García no paraba de reírse al ver las imágenes de su hija. El video lo acompañó con un mensaje: “¿Es mi hija o mi hater?”.

La hija de Karina García se burla de ella y la influencer la llama su ‘hater’
Karina García no aguantó lo que le hizo su hija. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mánager de B-King reveló que aclarara todo lo de México Talento nacional

Mánager de B-King reveló que contará todo lo que pasó en México y lo que hubo detrás del contrato

El mánager de B-King anunció que dirá todo lo que pasó en México antes de la trágica muerte del artista: "El porqué acepté ese contrato".

Seguidores de Martín Elías le dieron el último adiós - Personas con celular en la mano. Talento nacional

Dayana Jaimes habría lanzado pulla contra exesposo de Lily Díaz: "con el enemigo al lado"

En medio del escándalo por los audios revelados por Lily Díaz, Dayana Jaimes se pronunció con una indirecta que desató todo tipo de reacciones en redes.

Aida Victoria Merlano reaccionó a un video en la que la relacionan con Westcol Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano estaría entusada por Westcol: este video lo revelaría

Aida Victoria Merlano reaccionó a un video en la que la relacionan con Westcol y destapa rumores sobre sus sentimientos.

Lo más superlike

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Paola Jara compartió una emotiva foto con su perrito Coco sobre su pancita, mostrando la ternura y serenidad que vive antes de ser mamá.

Evelio Escorcia se pronunció sobre polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz Talento nacional

Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños previo a cumplir 22 Ángela Aguilar

Detalle sorpresa en avión desata rumores sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Empezamos”

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?