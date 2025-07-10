Karina García revela cómo se prepara para enfrentar a Karely Ruiz “Voy a aprovechar esta pelea”
Karina García habló sin filtros sobre su pelea con Karely Ruiz y la ‘espinita’ que quiere aprovechar para sacarse.
A pocos días de subir al ring, Karina García encendió las redes al responder varias preguntas sobre su esperada pelea contra la mexicana Karely Ruiz.
¿Cómo se está preparado Karina García para la pelea de boxeo con Karely Ruiz?
A través de una dinámica en Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia despejó dudas y dejó ver su lado más competitivo.
Ante la pregunta sobre si llevará “las espinitas del reality” a la pelea, García fue directa: “pero claro, hubo varias espinitas que no me pude sacar y voy a aprovechar esta pelea a darle como es”, dijo entre risas, dejando claro que hay cuentas pendientes por resolver, aunque esta vez, con guantes de boxeo.
Sobre cómo se siente al pasar de figura pública a boxeadora, la influencer respondió con sinceridad: “a mí siempre me ha encantado el deporte, desde que tengo 14 años entreno, pero nunca había boxeado. Obviamente estoy nerviosa, ansiosa, asustada, pero vamos a darla toda”, dijo.
La creadora de contenido aseguró que está enfocada en prepararse de la mejor manera para subir al ring con toda la energía posible.
Karina confesó que su estrategia ha sido mantener la disciplina. “Prepararme muy bien, entrenar todos los días, comer juiciosa, la alimentación es demasiado importante, bajarle al tema del licor y dormir temprano”, señaló la paisa, quien ha mostrado que ha entrenado constantemente.
¿Cuándo es la pelea de boxeo entre Karina García y la mexicana?
Más temprano, su hija Isabella Vargas la grabó mientras le preguntaba cómo se sentía antes del combate.
La reacción de García sorprendió a muchos: “no quiero pelear”, admitió entre risas, agregando que está “nerviosa y ansiosa” y que no quiere que le “maltraten su carita”.
Sin embargo, cuando Isabella le mencionó la posibilidad de que su nariz saliera lastimada, Karina respondió con humor: “eso no va a pasar, pero si me quitan una carilla, me pongo otra”.
La pelea de boxeo, organizada por el streamer colombiano Westcol, se llevará a cabo el 18 de octubre en el Coliseo MedPlus.
El evento, que también incluirá enfrentamientos como el de Yina Calderón y Andrea Valdiri, se transmitirá en vivo.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike