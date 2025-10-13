Jhonny Rivera rompe el silencio sobre la posibilidad de cantar en El Campín

Tras varias peticiones de sus fanáticos, Jhonny Rivera finalmente rompió el silencio y reveló si se atrevería a realizar un concierto en El Campín con su música popular, tras realizar dos sold-outs en el Movistar Arena de Bogotá.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

¿Jhonny Rivera planea presentarse en el Estadio Nemesio Camacho El Campín?

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera habló por primera vez sobre la posibilidad de presentarse en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Esto ocurrió luego de que, en el último año, lograra llenar el aforo del Movistar Arena de la capital colombiana.

Al parecer, tras el éxito de estos shows en vivo, sus seguidores comenzaron a pedirle más, al punto de soñar con un concierto del artista en un recinto mucho más grande. Por esa razón, un internauta decidió preguntarle directamente al cantante sobre la posibilidad de presentarse en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

Sin embargo, aunque reconoció que sería un gran sueño, Rivera admitió que le parece un evento muy arriesgado, pues no está seguro de poder llenar un lugar que puede albergar a más de 39.000 personas.

“Realmente no me arriesgaría, creo que la ambición rompe el saco. Es que dos Movistar son como 24 mil personas, pero un Campín son más de 40 mil. La verdad, yo no me arriesgo. Sería un dolor de cabeza muy grande para mí, yo creo que no”, expresó el artista.

¿Jhonny Rivera se presentará en Bogotá una vez más?

El reconocido cantante reveló sus planes para el 2026, en los que mencionó que quizá El Campín no sería el escenario para su próxima presentación en Bogotá, pero el Movistar Arena seguiría siendo su gran aliado. De esta manera, confirmó que el próximo año sus seguidores podrán disfrutar nuevamente de un show en vivo en el recinto que tanto éxito le ha traído en los últimos meses.