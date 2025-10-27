Yina Calderón lanza fuerte comentario a Melissa Gate, ¿juntas en un mismo reality?

Se mantiene el rifirrafe entre Yina Calderón y Melissa Gate, quienes después de una reconciliación volvieron a ser las rivales que fueron en La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Qué sucedió con Yina Calderón tras La casa de los famosos Colombia?

Yina y Melissa habían protagonizado una reconciliación de la que se esperaba que iba a mantenerse así, pero hace poco esa cercanía se derrumbó y volvieron las diferencias entre las influenciadoras.

Yina Calderón y Melissa Gate nuevamente se detestan | Foto del Canal RCN.

Yina Calderón no deja la polémica y eso incrementó luego de que anunció que llegó a República Dominicana para participar en un nuevo reality.

Como la empresaria de fajas se está perfilando para seguir en el universo de las producciones de convivencia, tras estar en La casa de los famosos, le preguntaron si el próximo año iría a La casa de los famosos de la cadena Telemundo.

¿Cuál fue el comentario sin filtro de Yina Calderón a Melissa Gate?

Si bien es cierto que Calderón no negó la posibilidad de volver a una casa de los famosos, puso una condición y es que no estaría en el mismo lugar donde se encuentre Melissa Gate; de hecho, arremetió sin piedad contra la influencer paisa.

"Si va doña grog4dicta no voy, es así. O es ella o yo, pero las dos ya no cabemos en la misma casa, o sea, yo experimenté, estudié, miré, pero no. O es una o es la otra", dijo Yina Calderón.

Así las cosas, Yina abrió la posibilidad de que el próximo año se encuentre en Estados Unidos, pero puso la condición de no participar en el mismo reality con Melissa Gate.

Yina Calderón y Melissa Gate eran rivales directas en La casa de los famosos Colombia, después hubo una tregua que cambió la dinámica del reality del Canal RCN.

Sin embargo, esa paz duró muy poco después de que ambas se han venido tachando en redes sociales y criticado, reviviendo los momentos de tensión cuando estuvieron encerradas en la misma casa.

Yina Calderón y Melissa Gate volvieron a tener diferencias | Foto del Canal RCN.

Melissa Gate dijo que Yina Calderón nunca la valoró y se arrepiente de haberle dado una oportunidad a alguien que no lo merecía.