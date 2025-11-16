Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Cortina, cuarta habitante confirmada de La Casa de los Famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Tras obtener el puntaje más alto en las votaciones, Luisa Cortina se suma a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Luisa Cortina posando a la cámara.
Luisa Cortina se convierte en la cuarta habitante de La casa de los famosos Colombia 2026. Foto | Canal RCN.

Oficialmente se cerraron las votaciones del cuarto grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia, y tras conocerse los porcentajes finales, Luisa Cortina se convirtió en la absoluta ganadora de esta jornada convirtiéndose en la nueva habitante de la tercera temporada.

¿Quién es la nueva participante elegida por el grupo para La casa de los famosos Colombia 2025?

Con un porcentaje del 38,40%, la reconocida creadora de contenido logró superar a sus contrincantes, quienes también esperaban lograr asegurar su cupo en la casa, sin embargo, tras obtener el número de votaciones más alto en este cuarto grupo de aspirantes, se suma al reality de convivencia que abrirá sus puertas el próximo año.

La sincelejana, llega a esta tercera temporada dispuesta a enfrentar lo que se venga al interior de la competencia, pues desde en un principio dejó claro que se considera una mujer explosiva con deseos de siempre tener todo bajo su control.

Y aunque se considera una persona alegre, también reiteró que "no se deja de nadie", una afirmación que deja en evidencia que es una mujer con carácter fuerte, que seguramente llegará a aportarle mucho al juego.

Luisa Cortina posando a la cámara.
Ella es Luisa Cortina, la cuarta habitante elegida para La casa de los famosos Colombia 2026. Foto | Canal RCN.

¿Cómo quedaron los resultados de las votaciones del cuarto grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026?

Cabe señalar que, la creadora de contenido elegida por el público, se enfrentó a votaciones contra Laura Jiménez, Angélica Sierra, Cuca Caicedo, Tatana Mejía y Daniela Henao, por eso, a continuación te compartimos cómo quedaron los resultados:

  • Luisa Cortina: 38,40%
  • Daniela Henao: 30,20%
  • Cuca Caicedo: 14,10%
  • Tatana Mejía: 7,50%
  • Laura Jiménez: 7,30%
  • Angélica Sierra: 2,50%

Tras obtener su cupo para la temporada 2025, Luisa se une a los primeros tres participantes elegidos por el público, es decir, Nicolás Arrieta, Alexa Torres y Esteban Bernal.

Luisa Cortina posando a la cámara.
Luisa Cortina, cuarta habitante de La casa de los famosos Colombia 2026. Foto | Canal RCN.

¿Quién es Luisa Cortina, la cuarta participante elegida por el público para La casa de los famosos Colombia 2025?

Luisa Cortina, es una modelo y creadora de contenido digital nacida en la ciudad de Sincelejo, Sucre, quien se ha dado a conocer en redes sociales no solo por su belleza, también por su estilo directo para decir y defender lo que piensa.

Una de las causas más importantes que lidera la joven es la del cuidado y protección animal, pues es una vocera de sus derechos, además de ser una apasionada por montar a caballo.

Por ahora, fanáticos de este formato, esperan conocer los nombres de los aspirantes del quinto grupo, los cuales se conocerán este lunes 17 de noviembre.

