Yina Calderón sorprende al besar nuevamente a una sus compañeras en La mansión de Luinny

La participación de Yina Calderón en La mansión de Luinny sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues desde que se abrieron las puertas de este reality, la colombiana se ha caracterizado por ser una de las más polémicas del programa.

¿Qué pasó con Yina Calderón en la Mansión de Luinny?

Recientemente, la controversial creadora de contenido, volvió a estar en el centro de la conversación tras protagonizar un inesperado momento en medio de una salida que tuvieron todos los participantes a las playas de República Dominicana.

Y es que, en medio de la celebración por la salida al exterior, Yina se mostró bastante emocionada al grabarse desde el exclusivo Yate mientras disfrutaba de una bebida fría y luciendo un traje de playa, "Me voy a emb0rrachar" afirmó.

Sin embargo, lo que capturó la atención de los internautas, es cómo segundos después de filmarse cantando y disfrutando, sorprendió al darle un beso a una de sus compañeras, pero no cualquiera de las participantes, sino a La Piry, con quien hace un par de días protagonizó un tenso momento.

Yina Calderón sorprendió al darle un beso a La Piry. Foto | Canal RCN.

¿Yina Calderón besó a La Piry? Esto sucedió en La mansión de Luinny

En el video que empezó a circular hace unas horas en plataformas digitales, se observa con claridad cómo la influencer le da un beso justo al lado de los labios de la creadora de contenido dominicana.

Como era de esperarse, el comportamiento de Calderón ha provocado una ola de reacciones entre los internautas, quienes no se han guardado su opinión frente a lo sucedido en el yate.

"Duélale al que le duela pero nos ha dado mucho contenido y actitud", "La mejor de esa casa", "¿Es normal que me esté cayendo bien Yina?", "La Patrona", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Este hecho ocurre tan solo unos días después de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia lanzará a la piscina La Piry y estuviera a punto de ser expulsada del reality tras agr3dir físicamente a la mujer. Sin embargo, por petición de la misma dominicana, Luinny, dueño de la mansión, desistió de retirarla del programa.