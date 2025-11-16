Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón sorprende al besar nuevamente a una sus compañeras en La mansión de Luinny

Yina Calderón causó revuelo tras besar a La Piry, participante con la que hace algunos días protagonizó un tenso momento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Silueta de dos personas dándose un beso.
Yina Calderón es tendencia tras darle un beso a La Piry. Foto | Canal RCN - Freepik.

La participación de Yina Calderón en La mansión de Luinny sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues desde que se abrieron las puertas de este reality, la colombiana se ha caracterizado por ser una de las más polémicas del programa.

Recientemente, la controversial creadora de contenido, volvió a estar en el centro de la conversación tras protagonizar un inesperado momento en medio de una salida que tuvieron todos los participantes a las playas de República Dominicana.

Y es que, en medio de la celebración por la salida al exterior, Yina se mostró bastante emocionada al grabarse desde el exclusivo Yate mientras disfrutaba de una bebida fría y luciendo un traje de playa, "Me voy a emb0rrachar" afirmó.

Sin embargo, lo que capturó la atención de los internautas, es cómo segundos después de filmarse cantando y disfrutando, sorprendió al darle un beso a una de sus compañeras, pero no cualquiera de las participantes, sino a La Piry, con quien hace un par de días protagonizó un tenso momento.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. v
Yina Calderón sorprendió al darle un beso a La Piry. Foto | Canal RCN.

¿Yina Calderón besó a La Piry? Esto sucedió en La mansión de Luinny

En el video que empezó a circular hace unas horas en plataformas digitales, se observa con claridad cómo la influencer le da un beso justo al lado de los labios de la creadora de contenido dominicana.

Como era de esperarse, el comportamiento de Calderón ha provocado una ola de reacciones entre los internautas, quienes no se han guardado su opinión frente a lo sucedido en el yate.

"Duélale al que le duela pero nos ha dado mucho contenido y actitud", "La mejor de esa casa", "¿Es normal que me esté cayendo bien Yina?", "La Patrona", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón y su beso con La Piry en La mansión de Luinny. Foto | Canal RCN.

Este hecho ocurre tan solo unos días después de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia lanzará a la piscina La Piry y estuviera a punto de ser expulsada del reality tras agr3dir físicamente a la mujer. Sin embargo, por petición de la misma dominicana, Luinny, dueño de la mansión, desistió de retirarla del programa.

