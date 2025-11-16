La Toxi Costeña arremetió contra seguidor en plena trasmisión en vivo, ¿qué le dijo?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña no se guardó nada y, fiel a su estilo directo, no dudó en responderle con firmeza a un internauta que le habría hecho un comentario negativo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Toxi Costeña en el ojo del huracán tras arremeter contra un seguidor. Foto | Canal RCN.

A pocas horas de haber lanzado su más reciente canción, Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, causó revuelo tras arremeter con fuertes palabras contra un seguidor en plena trasmisión en vivo.

¿Por qué La Toxi Costeña causó revuelo en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia acumula miles de seguidores, compartió un polémico videoclip en el que se escucha claramente su respuesta a uno de los internautas que, al parecer, habría hecho un comentario negativo en su contra.

"Loco hp**, qué te metes en el live de una persona que te cae gorda malp4r1d0, me tienen es mamada, quisiera yo tener una m3trall3ta pa' cogerlo y hp**, levantarlos a pl0mo, las pat4s y dejarlos c0jos", fueron las duras palabras de la finalista del rality de convivencia del Canal RCN.

¿Por qué La Toxi Costeña arremetió contra uno de sus seguidores en plena trasmisión en vivo?

El fragmento que fue compartido por la cantante por medio de sus historias, fue parte de un 'meme' que uno de sus seguidores hizo tomando como base las palabras anteriormente mencionadas, "Yo, cuando a el que le caigo mal me la quiere venir a montar", se puede leer en el video.

La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Toxi Costeña le responde a un seguidor en plena transmisión en vivo. Foto | Canal RCN.

Y es que, para nadie es un secreto que la intérprete de 'Macta Llega' se ha caracterizado por ser una mujer con un estilo directo para decir lo que piensa, por lo que para muchos no es motivo de sorpresa.

¿Cuál fue la nueva canción que lanzó La Toxi Costeña?

Entretanto, la mujer sincelejana se encuentra promocionando su nueva canción, la cual se titula 'La Lechita' una nueva composición con la que busca serle fiel a la champeta, el género que la llevó a la fama con 'Macta Llega'.

"Hermanas ya está disponible La Lechita en todas las plataformas digitales, vayan a ver el video que quedó la m0ndá, una canción para dedicar, poesía pura, letra con fundamento, letra de peso, ustedes saben que todo lo yo hago es espectacular", señaló.

La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Toxi Costeña arremetió contra un seguidor. Foto | Canal RCN.

Por ahora, La Toxi continúa enfocada en su carrera musical, pues desde su salida de La casa de los famosos Colombia ha demostrado gran interés en seguir componiendo y sacando nuevos éxitos.

