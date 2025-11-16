'Cuca' Caicedo lanzó comunicado final por votaciones de La casa de los famosos: "Síganme insultando"

La influencer Luisa Cortina ganó en las votaciones del grupo 4 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, pero eso generó diferentes posturas.

Una de las aspirantes que estuvo hablando mucho en medio de las votaciones fue 'Cuca' Caicedo, quien al ver que no iba a ganar en las votaciones pidió ayuda para la deportista Daniela Henao, así que muchos se fueron en su contra por no apoyar a Luisa Cortina.

¿Por qué 'Cuca' Caicedo le brindó ayuda a Daniela Henao y no a Luisa Cortina en votaciones para La casa de los famosos Colombia?

'Cuca' Caicedo decidió dar lo que ella llamó como un "comunicado final" y les respondió a todos los que la criticaron, a la vez que justificó la razón por la que prefería a Daniela en vez de Luisa.

"Hoy es el último día de votaciones, por fin termina este capítulo, gracias a Dios, pero les voy a decir a todos los detractores que me están insultando por haber apoyado a Daniela y no a Luisa. Miren, Luisa fue una compañera de trabajo, no volví a saber nada de ella, o sea, una amistad como tal no hubo", justificó Caicedo.

Cuca Caicedo anhelaba entrar a La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Sumado a lo anterior, dio a conocer que durante esta semana de votaciones pasaron cosas por parte de Luisa Cortina, que a 'Cuca' Caicedo no le gustaron, de modo que expresó que no puede ser hipócrita consigo misma por darle el gusto al público en general.

Artículos relacionados Karol G Con esta foto, hermana de Karol G habría confirmado el fin de la relación de la artista y Feid

"En cambio, yo conocí a Daniela durante esta semana y me cayó muy bien... Y si no pueden respetar esa decisión, entonces síganme insultando. La verdad es que no importa, pero yo los amo igual", finalizó.

En resumen, 'Cuca' Caicedo no se arrepiente de haber manifestado en redes sociales apoyo para Daniela y no para Luisa; ambas fueron las más votadas en este grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia, pero la influencer le ganó a la deportista.

Artículos relacionados La casa de los famosos Ola de reacciones por elección de Luisa Cortina como habitante de La casa de los famosos Colombia 3

¿Cómo quedaron las votaciones del cuarto grupos de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Los porcentajes de las votaciones de este cuarto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 quedaron así: