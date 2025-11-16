Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

'Cuca' Caicedo lanzó comunicado final por votaciones de La casa de los famosos: "Síganme insultando"

'Cuca' Caicedo relató por qué apoyó a Daniela Henao y no a Luisa Cortina para entrar a La casa de los famosos Colombia 2026.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
'Cuca' Caicedo
'Cuca' Caicedo lanzó comunicado final por votaciones de La casa de los famosos | Foto del Canal RCN.

La influencer Luisa Cortina ganó en las votaciones del grupo 4 de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, pero eso generó diferentes posturas.

Una de las aspirantes que estuvo hablando mucho en medio de las votaciones fue 'Cuca' Caicedo, quien al ver que no iba a ganar en las votaciones pidió ayuda para la deportista Daniela Henao, así que muchos se fueron en su contra por no apoyar a Luisa Cortina.

Artículos relacionados

¿Por qué 'Cuca' Caicedo le brindó ayuda a Daniela Henao y no a Luisa Cortina en votaciones para La casa de los famosos Colombia?

'Cuca' Caicedo decidió dar lo que ella llamó como un "comunicado final" y les respondió a todos los que la criticaron, a la vez que justificó la razón por la que prefería a Daniela en vez de Luisa.

"Hoy es el último día de votaciones, por fin termina este capítulo, gracias a Dios, pero les voy a decir a todos los detractores que me están insultando por haber apoyado a Daniela y no a Luisa. Miren, Luisa fue una compañera de trabajo, no volví a saber nada de ella, o sea, una amistad como tal no hubo", justificó Caicedo.

Cuca Caicedo
Cuca Caicedo anhelaba entrar a La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Sumado a lo anterior, dio a conocer que durante esta semana de votaciones pasaron cosas por parte de Luisa Cortina, que a 'Cuca' Caicedo no le gustaron, de modo que expresó que no puede ser hipócrita consigo misma por darle el gusto al público en general.

Artículos relacionados

"En cambio, yo conocí a Daniela durante esta semana y me cayó muy bien... Y si no pueden respetar esa decisión, entonces síganme insultando. La verdad es que no importa, pero yo los amo igual", finalizó.

En resumen, 'Cuca' Caicedo no se arrepiente de haber manifestado en redes sociales apoyo para Daniela y no para Luisa; ambas fueron las más votadas en este grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia, pero la influencer le ganó a la deportista.

 

Artículos relacionados

¿Cómo quedaron las votaciones del cuarto grupos de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Los porcentajes de las votaciones de este cuarto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 quedaron así:

  • Luisa Cortina: 38.4 %
  • Daniela Henao: 30.2 %
  • 'Cuca' Caicedo: 14.1 %
  • Tatana Mejía: 7.5 %
  • Laura Jiménez: 7.3 %
  • Angélica Sierra: 2.5 %
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García, Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón no midió distancias y buscó a Karina García en 'La mansión de Luinny': esto sucedió

Yina Calderón se dejó llevar por las emociones del momento e intentó acercarse a su examiga Karina García.

La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025. La toxi costeña

La Toxi Costeña arremetió contra seguidor en plena trasmisión en vivo, ¿qué le dijo?

La Toxi Costeña no se guardó nada y, fiel a su estilo directo, no dudó en responderle con firmeza a un internauta que le habría hecho un comentario negativo.

WestCol en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. Luisa Castro

Hermano de Luisa Castro rompió el silencio y aclaró rumores de supuesto romance con WestCol

Alejandro Castro se pronunció en redes sociales y habría dado a conocer su posición frente al polémico tema.

Lo más superlike

Luisa Cortina La casa de los famosos

Ola de reacciones por elección de Luisa Cortina como habitante de La casa de los famosos Colombia 3

Luisa Cortina recibió mensajes positivos y negativos tras conocerse que estará oficialmente en La casa de los famosos Colombia.

Falleció Xiomara Calderón Talento internacional

Confirman el fallecimiento de reconocida creadora de contenido y bailarina a sus 38 años

Shakira, Milan, Sasha Shakira

Hijos de Shakira sorprenden al mundo al hablar inglés perfecto en plena entrevista, así suenan

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy