Hermano de Luisa Castro rompió el silencio y aclaró rumores de supuesto romance con WestCol

En medio de los rumores que aseguran que Luisa Castro tendría un romance con Luis Fernando Villa, mejor conocido como WestCol,el hermano de la creadora de contenido rompió el silencio para aclarar sí dichas afirmaciones son ciertas o no.

¿Qué dijo el hermano de Luisa Castro sobre los rumores de supuesto romance entre ella y WestCol?

A través de su cuenta de Instagram, en donde Alejandro Castro, hermano de la influenciadora ha construido una comunidad de más de 200 mil seguidores, dio a conocer su punto de vista respecto a las especulaciones de los internautas que dan casi por sentada una supuesta relación entre ambos creadores de contenido.

"Tanto que están hablando por ahí de que mi hermana necesita un hombre, yo soy el único hombre que le hace caso, escucha, apoya y el único para toda su vida", fueron las palabras que compartió el joven influenciador por medio de sus historias.

¿Cuál fue la reacción del hermano de Luisa Castro frente a los rumores de romance con WestCol?

Y aunque Alejandro no mencionó puntualmente que sus palabras estuvieran relacionadas con la polémica y no mencionó al streammer, sus palabras sí fueron asociadas con lo que está sucediendo, especialmente por la expresión "están hablando por ahí".

Recordemos que los rumores iniciaron a raíz de la cercanía de Luisa y WestCol en Las Vegas, puntualmente por un video que grabaron juntos que, para muchos, fue la prueba de que algo estaría ocurriendo entre los dos.

¿Luisa Castro y WestCol confirmaron su romance?

Sin embargo, la presencia de los dos en Estados Unidos y el hecho de que coincidieran en los mismos lugares, respondió justamente a que ambos fueron invitados a la gala de los Latin Grammy 2025 que se llevaron a cabo en la noche del pasado jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Arena.

Cabe señalar que hasta el momento, ninguno de los dos implicados en estos rumores se han pronunciado hasta ahora, por lo que todo lo mencionado hace parte de conclusiones que han realizado sus mismos seguidores.