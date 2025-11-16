Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Ola de reacciones por elección de Luisa Cortina como habitante de La casa de los famosos Colombia 3

Luisa Cortina recibió mensajes positivos y negativos tras conocerse que estará oficialmente en La casa de los famosos Colombia.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Luisa Cortina
Ola de reacciones por elección de Luisa Cortina como habitante de La casa de los famosos Colombia 3 | Foto del Canal RCN.

Luego de una semana de votaciones y revelarse un nuevo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, el público eligió a la influenciadora Luisa Cortina como nueva habitante del reality del Canal RCN, que vuelve en su tercera temporada.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones generó la elección de Luisa Cortina como habitante de La casa de los famosos Colombia?

Con un poco más del 38% de votos a su favor, Luisa Cortina aseguró un cupo en La casa de los famosos Colombia 2026. Como estaba compitiendo contra otras mujeres, las reacciones no se hicieron esperar.

Junto a Luisa Cortina, en este grupo de aspirantes también se encontraban Daniela Henao, 'Cuca' Caicedo, Tatana Mejía, Laura Jiménez y Angélica Sierra. Durante esta semana, las votaciones se fueron moviendo, siendo de las más reñidas hasta el momento.

En vista de ello y el revuelo que causó estas elecciones para el reality de convivencia, una ola de reacciones fue que generó que Luisa Cortina sea la que va a entrar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La casa de los famosos Colombia
La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se estrena en 2026 | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Siendo así, son muchos los comentarios que se pueden denotar tanto a favor como en contra, pues es normal que en este reality no todas las personas queden satisfechas.

"Esa casa arderá", "Yo quería a 'Cuca' o Daniela", "Pura candela, eso", "¿Quién es ella?", "Pero qué es esto nea", "Si fue elegida, que no vaya a ser un mueble", "El team de Luisa se puso la 10", "No pudieron con nosotros ni uniéndose", son parte de los cientos de reacciones que hay en Instagram.

 

¿Quién es Luisa Cortina, cuarta habitante elegida para La casa de los famosos Colombia 2026?

Luisa Cortina, quien ahora es habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, es una influenciadora que ha tenido participaciones en otros realities. Suele ser una mujer que habla sin filtros y varios ya la reconocían por ello.

Luisa Cortina
Luisa Cortina ahora es habitante de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

De igual modo, se considera a sí misma como una mujer segura y competitiva, por lo que no descarta que tenga discusiones en el reality del Canal RCN. En adición, cuenta con más de 800 mil seguidores en Instagram, a la vez que da a conocer su estilo de vida y le llama la atención los caballos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandra Ávila celebró su paso al top 5 de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Así celebró Alejandra Ávila su paso al top 5 de MasterChef Celebrity: "Llena de gratitud"

Alejandra Ávila se mostró emocionada y agradecida tras ser la primera en ingresar al top 5 de MasterChef Celebrity.

Alejandra Ávila se emociona. MasterChef Celebrity Colombia

¡Alejandra Ávila, primera semifinalista de MasterChef Celebrity 2025! Así reaccionó al entrar al TOP 5

Alejandra Ávila obtuvo el puntaje más alto del día y se convirtió en la primera semifinalista de MasterChef Celebrity Colombia.

Alejandra Ávila llora en el reto. Violeta Bergonzi

Alejandra Ávila se gana la cuchara dorada en el reto, pero rompe en llanto por Violeta Bergonzi

Alejandra Ávila recibió el reconocimiento del jurado, pero su reacción dejó a todos los cocineros desconcertados.

Lo más superlike

Karina García, Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón no midió distancias y buscó a Karina García en 'La mansión de Luinny': esto sucedió

Yina Calderón se dejó llevar por las emociones del momento e intentó acercarse a su examiga Karina García.

Falleció Xiomara Calderón Talento internacional

Confirman el fallecimiento de reconocida creadora de contenido y bailarina a sus 38 años

Shakira, Milan, Sasha Shakira

Hijos de Shakira sorprenden al mundo al hablar inglés perfecto en plena entrevista, así suenan

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy