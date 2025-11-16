Ola de reacciones por elección de Luisa Cortina como habitante de La casa de los famosos Colombia 3

Luego de una semana de votaciones y revelarse un nuevo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026, el público eligió a la influenciadora Luisa Cortina como nueva habitante del reality del Canal RCN, que vuelve en su tercera temporada.

¿Qué reacciones generó la elección de Luisa Cortina como habitante de La casa de los famosos Colombia?

Con un poco más del 38% de votos a su favor, Luisa Cortina aseguró un cupo en La casa de los famosos Colombia 2026. Como estaba compitiendo contra otras mujeres, las reacciones no se hicieron esperar.

Junto a Luisa Cortina, en este grupo de aspirantes también se encontraban Daniela Henao, 'Cuca' Caicedo, Tatana Mejía, Laura Jiménez y Angélica Sierra. Durante esta semana, las votaciones se fueron moviendo, siendo de las más reñidas hasta el momento.

En vista de ello y el revuelo que causó estas elecciones para el reality de convivencia, una ola de reacciones fue que generó que Luisa Cortina sea la que va a entrar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se estrena en 2026 | Foto del Canal RCN.

Siendo así, son muchos los comentarios que se pueden denotar tanto a favor como en contra, pues es normal que en este reality no todas las personas queden satisfechas.

"Esa casa arderá", "Yo quería a 'Cuca' o Daniela", "Pura candela, eso", "¿Quién es ella?", "Pero qué es esto nea", "Si fue elegida, que no vaya a ser un mueble", "El team de Luisa se puso la 10", "No pudieron con nosotros ni uniéndose", son parte de los cientos de reacciones que hay en Instagram.

¿Quién es Luisa Cortina, cuarta habitante elegida para La casa de los famosos Colombia 2026?

Luisa Cortina, quien ahora es habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, es una influenciadora que ha tenido participaciones en otros realities. Suele ser una mujer que habla sin filtros y varios ya la reconocían por ello.

Luisa Cortina ahora es habitante de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

De igual modo, se considera a sí misma como una mujer segura y competitiva, por lo que no descarta que tenga discusiones en el reality del Canal RCN. En adición, cuenta con más de 800 mil seguidores en Instagram, a la vez que da a conocer su estilo de vida y le llama la atención los caballos.