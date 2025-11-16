Melissa Gate por fin habla y revela la verdadera razón que la obliga a estar en La casa de Alofoke

Avanzan los días desde que la influencer Melissa Gate se convirtió en participante del reality de República Dominicana que lleva el nombre de La casa de Alofoke.

La participación de la colombiana ha sido mencionada en redes sociales, ya que en el primer día lloró y nadie se los esperaba, entre otros aspectos.

Inclusive, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 abrió la posibilidad de renunciar al formato de convivencia de República Dominicana, si la situación no cambiaba.

¿Qué obliga a Melissa Gate a estar en La casa de Alofoke?

Pese a las advertencias, Melissa Gate sigue en la propuesta, aunque destapó su verdad en torno a qué la obliga a estar en La casa de Alofoke.

Melissa Gate no la ha pasado del todo bien en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

En medio de una conversación con varios de sus compañeros, le preguntaron a Melissa Gate qué es lo que la obliga a permanecer en el reality, así que rompió el silencio y dio su respuesta.

"Mi gente, tengo un propósito, tengo cosas que hacer. Si yo no necesitara el dinero, ¿tú crees que yo estaría acá?", comentó Melissa Gate.

En la misma corriente de ideas, la también creadora de contenido remarcó que ha tenido que aguantar el reality, así no esté de acuerdo.

"Yo tengo que vivir con eso, entonces, yo ya sé que las cosas acá son así, por eso yo llego, me tapo, me hago la loca y al otro día convivo con eso normal", concluyó Melissa Gate.

¿Por qué Melissa Gate no aguanta La casa de Alofoke?

Una de las situaciones que no tiene contenta a Melissa Gate en La casa de Alofoke es que le han interrumpido el sueño.

Por ejemplo, cuando llegó le dieron una bienvenida liderada por Carlos Montesquieu, quien hizo algarabía y no dejó dormir a la colombiana.

Melissa Gate entró a La casa de Alofoke | Foto del Canal RCN.

Luego de esto, Melissa Gate habló frente a las cámaras y dijo que si se tiene que ir del reality no lo va a pensar dos veces, ya que ella no va a aguantar malos tratos o que la quieran molestar de manera constante.

Por el momento, la influencer sigue participando y ha hecho diferentes intervenciones que se han viralizado en las distintas plataformas digitales.