Juan David Tejada prende las alarmas en redes con publicación: "Al cuento le falta un pedazo"

Juan David Tejada, exesposo de Aida Victoria Merlano, ahora es más activo en redes sociales. Después de que terminó con la influenciadora costeña, las apariciones del empresario son más latentes.

Entre Juan David y Aida Victoria se desató una polémica, pues la relación no terminó en los mejores términos, pese a que en redes sociales demostraban que eran la pareja ideal.

¿Cuál es la publicación de Juan David Tejada que sería para Aida Victoria Merlano?

Aunque el empresario y la influenciadora no han vuelto a mencionarse entre sí, hay publicaciones o apariciones que son interpretadas como indirectas del uno para el otro.

En ese sentido, el agropecuario subió recientemente un post a su perfil de Instagram, con más de un millón de seguidores acumulados, cantando una canción titulada Tóxica del artista Alejo Matallana.

Juan David Tejada reaparece en medio de disputas con Aida Victoria Merlano | Foto del Canal RCN y Freepik.

En la interpretación, el empresario dice que deberían tener cuidado sobre lo que dicen de él, pues no vaya a ser que se le escape lo que no quieren oír.

"Que te dejé por tóxica y eso fue lo que te dolió, para qué una carita bonita si le falta un corazón. Será que el peor hombre del mundo puede salir hoy, al cuento le falta un pedazo que usted ni contó", se escucha cantar a Juan David Tejada.

Así las cosas, relacionaron el video del agropecuario con su exesposa, de quien se desconoce en qué términos quedaron debido a que ambos tienen un hijo en común.

¿Qué reacciones generó Juan David Tejada?

La reciente aparición de Juan David Tejada cantando desató comentarios de todo tipo, es así como se pueden leer posturas. La mayoría no son tan positivas, ya que le escribieron que es el momento de dejar el pasado atrás, a la vez que lo invitaron a establecer límites.

Otros de los comentarios que se pueden interpretar en Instagram dicen: "Yo pensando que era lo mejor que le había pasado a Aida", "Prefiero ser tóxica, mi paz mental no va por delante", "Ay, ya cansones, superen y si no pueden entonces vuelvan", entre otros.