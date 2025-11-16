WestCol saludó a James Rodríguez y no pudo dejar de sonreír EN VIVO, así fue el momento

La Selección Colombia se enfrentó contra Nueva Zelanda en un amistoso llevado a cabo en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Hasta este lugar arribó el exfutbolista Mario Yepes y otras figuras públicas, como, por ejemplo, el streamer Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como WestCol.

Como es común del streamer, no dudó en hacer una transmisión en vivo. El joven llegó a un palco y estaba esperando a la salida del 10 de la Selección, James Rodríguez.

¿Cómo fue el momento en el que WestCol saludó a James Rodríguez?

Tan pronto le comunicaron que James iba a salir antes de ponerse a jugar, WestCol se acercó rápidamente y logró un saludo con el capitán de la Selección.

La felicidad de WestCol fue notoria, aunque primero James saludó a su familia. El streamer estaba esperando a su turno y pidió a varios de sus amigos que llamaran al futbolista para poderlo saludar.

James Rodríguez es el capitán de la Selección | Foto Chandan Khanna / AFP.

James Rodríguez ya se iba a ir para la cancha, pero lo llamaron y al ver a WestCol se acercó a saludarlo. Le dio la mano y le dijo: "¿Todo bien o qué?". El también creador de contenido quedó satisfecho con haber logrado esta interacción con la estrella del deporte colombiano.

Después del saludo con James, el streamer salió del palco para caminar por la cancha, desde lejos pudo ver a Lucho Díaz y pidió que lo grabaran.

¿Cómo le fue a la Selección Colombia contra Nueva Zelanda?

La Selección Colombia se alista porque va rumbo al Mundial 2026. En el partido contra Nueva Zelanda, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo demostró de qué está hecho, razón por la que ganaron dejando un marcador de 2-1. Los goles fueron de Gustavo Puerta y Johan Carbonero.

La Selección Colombia va para el Mundial 2026 | Foto Charly Triballeau / AFP.

Con dicho resultado, Colombia espera seguir fortaleciéndose y preparándose para el próximo año, en especial cuando se trata de partidos internacionales que le dan mayor proyección en aras de que en la Copa Mundial de la FIFA México, Estados Unidos y Canadá 2026 escale hasta donde más pueda.