Ella es Cristina López, la bella esposa de Pichingo, reciente eliminado de MasterChef Celebrity

El pasado lunes 17 de noviembre se llevó a cabo el capítulo 120 de MasterChef Celebrity, en el que cinco celebridades demostraron sus múltiples habilidades gastronómicas al preparar platillos de alta cocina.

Durante el reto, el jurado fue crítico al momento de la degustación de los dos menús que realizó cada participante. Sin embargo, el comediante Pichingo se convirtió en el eliminado por parte del jurado a raíz de cometer un error en la preparación de su lasaña.

Desde la eliminación de Pichingo, varios internautas se han preguntado acerca de su vida sentimental, pues tiene una bella esposa con la que tiene dos hijos.

¿Quién es la bella esposa de Pichingo, reciente eliminado de MasterChef Celebrity?

Recientemente, la eliminación de Pichingo ha generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales, en especial por parte de los internautas al compartir unas emotivas palabras durante el capítulo acerca de su esposa.

¿Cómo es la relación de Pichingo con su actual esposa? | Foto: Canal RCN

El nombre de la esposa de Pichingo es Cristina López , la bella mujer con la que tiene una especial relación con el comediante desde hace varios años.

En la actualidad, Cristina cuenta con más de 10 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que se refleja que tiene dos hijos con Pichingo y han sido un gran ejemplo para sus seguidores al demostrar la especial historia de amor que hay entre ambos.

¿Cuál fue la razón por la que Pichingo fue eliminado de MasterChef Celebrity?

Recordemos que, durante el reto de eliminación, Pichingo demostró algunos inconvenientes durante la preparación de su menú. Sin embargo, cuando pasó al atril, el jurado percibió algunos errores en su platillo.

¿Cuál fue la razón por la que Pichingo abandonó MasterChef? | Foto: Canal RCN

De este modo, el comediante vivió un momento tensionante junto a Violeta Bergonzi, con quien vivió momentos de nervios, hasta que el jurado reveló que el comediante sería el participante en ser eliminado.

Desde luego, Pichingo demostró su profundo agradecimiento con el público, el jurado y Claudia Bahamón, con quienes compartió emotivas experiencias, en especial por ayudarlo en su crecimiento a nivel gastronómico y llegar al top 6 en MasterChef