Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así respondió La Liendra a las críticas por su documental de Armero: "No me voy a dejar de nadie"

El lanzamiento del documental de La Liendra sobre Armero generó apoyo y críticas, y el creador respondió con un mensaje firme: no piensa frenar su sueño audiovisual.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Liendra vivió experiencia paranormal en Armero. Foto | Canal RCN.

La Liendra volvió a ser tendencia en redes sociales después del lanzamiento de su documental independiente sobre la tragedia de Armero.

Su visita al municipio y la reconstrucción que hizo del hecho histórico despertaron tanto apoyo como cuestionamientos y ante las críticas dejó claro que no piensa detenerse y que seguirá apostando por sus sueños, sin importar los comentarios en su contra.

Artículos relacionados

¿Por qué La Liendra decidió hacer un documental sobre Armero?

La Liendra se desplazó hasta la zona donde ocurrió la tragedia en 1985 para recorrer los espacios que marcaron la historia del país, el creador explicó que lleva varios meses trabajando en un formato documental que le permita conectar con temas de memoria, aprendizaje y reflexión.

Para él, recordar no es abrir heridas, sino rendir homenaje a quienes perdieron la vida y mantener viva la historia para las nuevas generaciones.

 

Su intención, siempre fue hacerlo con respeto y aseguró que decidió adentrarse en esta faceta documental porque es un sueño que tenía desde hace años y que decidió materializar tras su salida de La casa de los famosos Colombia, crear documentales propios, dirigidos, narrados y producidos desde su visión personal.

Artículos relacionados

¿Qué críticas recibió La Liendra en redes sociales?

Tras la publicación del documental, algunos usuarios lo señalaron de ser “irrespetuoso” por tocar un tema tan sensible y fue cuando él mismo aclaró que no utilizó material no autorizado ni imágenes inéditas, sino que por el contrario, empleó imágenes que han circulado durante cuarenta años en la televisión colombiana y en distintos archivos públicos.

La Liendra habló claro tras las críticas por su documental de Armero: “No me voy a dejar desanimar”
La Liendra habló claro tras las críticas por su documental de Armero: “No me voy a dejar desanimar”. Foto Canal RCN

La Liendra afirmó que jamás usaría contenido delicado con fines para generar polémica, revisó fuentes y cuidó cada detalle para no tocar susceptibilidades y reconoció que está dispuesto a escuchar, pero no a dejar que comentarios malintencionados definan su camino.

Artículos relacionados

¿Cómo respondió La Liendra a quienes lo atacaron?

La Liendra compartió varios mensajes en sus historias donde dejó clara su postura, no se va a dejar desanimar, dijo que respeta profundamente a sus seguidores y que valora tanto sus críticas como sus muestras de cariño, pero recordó que no está haciendo daño a nadie.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Liendra lanzó un documental sobre Armero y generó múltiples reacciones en redes. Foto | Canal RCN.

Agregó que continuará trabajando en nuevos documentales independientes, y que este solo fue el primero de muchos proyectos que quiere construir desde el corazón y que su evolución como creador no se detendrá, sin importar los obstáculos o las críticas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocida modelo asistió a uno de los conciertos de Beéle en Bogotá: ¿su pareja? Beéle

Reconocida modelo asistió a uno de los conciertos de Beéle en Bogotá: ¿su pareja?

Beéle ha sido tendencia por sus shows en Bogotá y reconocida modelo asistió, con quien se rumora que podrían estar saliendo.

La Segura le responde a sus seguidores las críticas. La Segura

La Segura respondió a las críticas por su cambio de look con un mensaje que sorprendió a sus fans

La Segura respondió a las críticas sobre su apariencia y reveló que su cambio de estilo fue una decisión personal y liberadora.

Yina Calderón y Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón le exige a Manelyk González que le devuelva la cadena de oro que le obsequió

Se trata de la cadena que Epa Colombia le regaló a Yina Calderón y que ella le regaló a Manelyk durante su intercambio en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Shaira en etapa difícil Shaira

Shaira reveló la etapa más difícil de 2025: estos son sus tips para superar una crisis

La artista Shaira reveló cómo logró salir de una crisis luego de un año bastante complejo para ella.

Mujer pidió la eutanasia y comida para perros en vez de flores Viral

Ella era Ángela Mariño, la mujer que pidió la eutanasia y cambió flores por comida para animales

Carolina Sabino dedica emotivas palabras a Pichingo MasterChef Celebrity Colombia

El gesto de Carolina Sabino tras la salida de Pichingo de MasterChef Celebrity Colombia

Beéle impacta con su nuevo look. Talento nacional

Así lucía Beéle antes de su intervención estética ¡Pesaba 134 kilos!

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora