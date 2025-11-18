Así respondió La Liendra a las críticas por su documental de Armero: "No me voy a dejar de nadie"

La Liendra volvió a ser tendencia en redes sociales después del lanzamiento de su documental independiente sobre la tragedia de Armero.

Su visita al municipio y la reconstrucción que hizo del hecho histórico despertaron tanto apoyo como cuestionamientos y ante las críticas dejó claro que no piensa detenerse y que seguirá apostando por sus sueños, sin importar los comentarios en su contra.

¿Por qué La Liendra decidió hacer un documental sobre Armero?

La Liendra se desplazó hasta la zona donde ocurrió la tragedia en 1985 para recorrer los espacios que marcaron la historia del país, el creador explicó que lleva varios meses trabajando en un formato documental que le permita conectar con temas de memoria, aprendizaje y reflexión.

Para él, recordar no es abrir heridas, sino rendir homenaje a quienes perdieron la vida y mantener viva la historia para las nuevas generaciones.

Su intención, siempre fue hacerlo con respeto y aseguró que decidió adentrarse en esta faceta documental porque es un sueño que tenía desde hace años y que decidió materializar tras su salida de La casa de los famosos Colombia, crear documentales propios, dirigidos, narrados y producidos desde su visión personal.

¿Qué críticas recibió La Liendra en redes sociales?

Tras la publicación del documental, algunos usuarios lo señalaron de ser “irrespetuoso” por tocar un tema tan sensible y fue cuando él mismo aclaró que no utilizó material no autorizado ni imágenes inéditas, sino que por el contrario, empleó imágenes que han circulado durante cuarenta años en la televisión colombiana y en distintos archivos públicos.

La Liendra habló claro tras las críticas por su documental de Armero: “No me voy a dejar desanimar”. Foto Canal RCN

La Liendra afirmó que jamás usaría contenido delicado con fines para generar polémica, revisó fuentes y cuidó cada detalle para no tocar susceptibilidades y reconoció que está dispuesto a escuchar, pero no a dejar que comentarios malintencionados definan su camino.

¿Cómo respondió La Liendra a quienes lo atacaron?

La Liendra compartió varios mensajes en sus historias donde dejó clara su postura, no se va a dejar desanimar, dijo que respeta profundamente a sus seguidores y que valora tanto sus críticas como sus muestras de cariño, pero recordó que no está haciendo daño a nadie.

La Liendra lanzó un documental sobre Armero y generó múltiples reacciones en redes. Foto | Canal RCN.

Agregó que continuará trabajando en nuevos documentales independientes, y que este solo fue el primero de muchos proyectos que quiere construir desde el corazón y que su evolución como creador no se detendrá, sin importar los obstáculos o las críticas.