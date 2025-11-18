Los mejores memes tras caída masiva de X, Chat GPT y más plataformas

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, la inteligencia artificial Chat GPT y otras plataformas digitales presentaron una caída masiva este 18 de noviembre provocando varios memes.

¿Qué produjo la caída de estas plataformas digitales?

Miles de usuarios de estas plataformas han reportado en algunas redes sociales como Facebook y TikTok la caída de estas aplicaciones detallando que no han podido tener acceso a ellas.

Una vez se ingresa a estas, muestra lo que ya estaba guardado antes de caerse o se quedan en blanco totalmente sin cargar nuevas actualizaciones.

“No se puede recuperar los posts en este momento. Inténtalo de nuevo en otro momento”, es el mensaje que aparece en la red social X.

Por ahora, se desconoce la razón por la que se habrían caído, pero se relaciona con que varias de estas se habría caído debido a que su proveedor de servicio es cloudflare, el causante de la caída.

cloudflare es una infraestructura en la nube que da soporte, seguridad y rendimientos a diferentes sitios a nivel global.

¿Qué memes surgieron tras la caída de estas plataformas digitales?

Los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar y de inmediato reaccionaron al respecto con divertidos memes causando ironía sobre estas plataformas; además de señalar que pensaron que se trataba de fallas en su servicio de internet o en su teléfono celular.

Agregaron imágenes de personas confundidas, frustradas o revisando repetidamente su conexión a internet.

Otros memes utilizaron formatos populares, como capturas de pantalla, vídeos cortos o imágenes editadas, para ilustrar el caos o la expectativa durante la interrupción del servicio.

Por ahora, los internautas están a la espera de conocer las razones reales de la falla masiva que les provocó a muchos algunos altercados en la comunicación y en sus respectivos trabajos.