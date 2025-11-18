Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Los mejores memes tras caída masiva de X, Chat GPT y más plataformas

Los memes se tomaron las redes sociales luego de la falla global de varias plataformas digitales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Memes de caída global de X, Chat GPT
Divertidos memes tras la caída de X, Chat GPT y más/Freepik

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, la inteligencia artificial Chat GPT y otras plataformas digitales presentaron una caída masiva este 18 de noviembre provocando varios memes.

Artículos relacionados

¿Qué produjo la caída de estas plataformas digitales?

Miles de usuarios de estas plataformas han reportado en algunas redes sociales como Facebook y TikTok la caída de estas aplicaciones detallando que no han podido tener acceso a ellas.

Memes caída plataformas digitales

Una vez se ingresa a estas, muestra lo que ya estaba guardado antes de caerse o se quedan en blanco totalmente sin cargar nuevas actualizaciones.

“No se puede recuperar los posts en este momento. Inténtalo de nuevo en otro momento”, es el mensaje que aparece en la red social X.

Por ahora, se desconoce la razón por la que se habrían caído, pero se relaciona con que varias de estas se habría caído debido a que su proveedor de servicio es cloudflare, el causante de la caída.

cloudflare es una infraestructura en la nube que da soporte, seguridad y rendimientos a diferentes sitios a nivel global.

Artículos relacionados

¿Qué memes surgieron tras la caída de estas plataformas digitales?

Los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar y de inmediato reaccionaron al respecto con divertidos memes causando ironía sobre estas plataformas; además de señalar que pensaron que se trataba de fallas en su servicio de internet o en su teléfono celular.

Memes caída masiva tras servidores

Agregaron imágenes de personas confundidas, frustradas o revisando repetidamente su conexión a internet.

Otros memes utilizaron formatos populares, como capturas de pantalla, vídeos cortos o imágenes editadas, para ilustrar el caos o la expectativa durante la interrupción del servicio.

Artículos relacionados

Por ahora, los internautas están a la espera de conocer las razones reales de la falla masiva que les provocó a muchos algunos altercados en la comunicación y en sus respectivos trabajos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Internet, conectividad Tecnología

Esta es la razón de la caída global de X, Canva, ChatGPT y otras plataformas ¡No es su internet!

Varias plataformas y servicios digitales presentan intermitencia o caída total de sus servicios.

Fallece Paige Greco a los 28 años Talento internacional

Muere deportista olímpica a los 28 años tras un episodio repentino: aquí su última publicación

La campeona paralímpica Paige Greco murió de manera repentina en Australia. Su familia confirmó la noticia.

Falleció Xiomara Calderón Talento internacional

Confirman el fallecimiento de reconocida creadora de contenido y bailarina a sus 38 años

La muerte de Xiomara Calderón dejó interrogantes sobre los hechos previos a su partida, actualmente bajo revisión.

Lo más superlike

Paola Jara

Hijos de Jessi Uribe sorprendieron a Paola Jara con sorpresa tras su embarazo

Hijos de Jessi Uribe derritieron de ternura a Paola Jara con tierno detalle tras la pronta llegada de Emilia.

Pichingo y Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo queda por fuera de los semifinalistas de MasterChef y le deja un gran regalo a Jorge Rausch

Karol G, Feid Karol G

Karol G lanzará nueva canción e incrementa rumores de ruptura con Feid: "Hay amores que solo acaban"

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?