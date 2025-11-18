Pichingo conmueve con sentida dedicatoria tras su salida de MasterChef Celebrity: "tuve miedos"

En el capítulo del pasado lunes 17 de noviembre, Diego Alexander Gómez, más conocido como Pichingo, se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity, salida que estuvo marcada por la emotividad, pues la presencia del exparticipante en la cocina, fue sinónimo de humor y alegría.

¿Quién fue el reciente eliminado de MasterChef Celebrity?

Tras abandonar la cocina más importante del mundo, el comediante antioqueño se pronunció en redes sociales para expresar su gratitud por todo lo vivido y lo que significó para él ser parte de esta competencia.

"Gracias MasterChef por todo, por todo lo bonito. No dejen de soñar, no se detengan, no pongan a su familia en un segundo plano, todo lo contrario, que siempre sean su prioridad. Gracias a tantas personas por su cariño, por sus lágrimas, por sus sonrisas, por su apoyo…", fueron las sentidas palabras del exparticipante.

De acuerdo con su dedicatoria, fue muy feliz en este reto que asumió, en donde atravesó por muchas alegrías, tristezas, frustraciones, miedos e inseguridades, sin embargo, aseguró que luego de vivir esta enriquecedora experiencia, se siente con muchas ganas, más fuerza y dedicación.

¿Cómo reaccionó Pichingo tras convertirse en el reciente eliminado de MasterChef Celebrity?

Antes de terminar, el divertido trovador paisa, aprovechó para compartir una reflexión con los internautas y es siempre poner los planes en las manos de Dios, y por último, recordarles que, pese a las adversidades, nunca se puede perder la alegría, además de dar por hecho que pronto podrán reencontrarse en los teatros.

La emotiva despedida de Pichingo tras su eliminación de MasterChef Celebrity 2025. Canal RCN.

¿Por qué Pichingo fue el eliminado de MasterChef Celebrity?

Aunque el exparticipante se caracterizó por ser uno de los más destacados de la competencia, en esta oportunidad unos profiteroles no cumplieron con las expectativas de los jurados, además, su plato, no estuvo a la altura del nivel que demostraron sus compañeras.

Así se despidió Pichingo de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que en esta oportunidad, los cocineros se enfrentaron a un reto en el que debían preparar dos platos, uno salado y uno dulce, en un total de 75 minutos.

Con Pichingo afuera del juego, se acerca el momento de conocer el nombre de las cuatro finalistas que se disputarán el título a MasterChef en la gran final.