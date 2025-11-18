Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón le exige a Manelyk González que le devuelva la cadena de oro que le obsequió

Se trata de la cadena que Epa Colombia le regaló a Yina Calderón y que ella le regaló a Manelyk durante su intercambio en La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón y Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón le pidió a Manelyk que le devuelva la cadena que le regaló. Foto | Canal RCN.

Continúa el rifirrafe entre Yina Calderón y Manelyk González, pues en medio de la controversia entre ambas influenciadoras, recientemente la colombiana no dudó en exigirle a la mexicana que le devolviera la cadena que en su momento le regaló.

¿Por qué Yina Calderón le pidió la cadena a Manelyk González?

El conflicto entre las dos mujeres surgió luego de que Yina utilizara una frase para una sección en La mansión de Luinny que, según Manelyk es de su autoría, por lo que acusó a la empresaria de fajas de haberla plagiado.

"Estoy sufriendo de mucho plagio, a mí me gusta que digan lo que yo digo, mucho, me encanta, o sea, gente que me odia, siento que no lo hace, porque ah, lo dice Mane, sino porque en su cacahuate de cabeza, piensan que la gente va a pensar que son lo suficientemente inteligentes, simpáticas y agradables", fueron las palabras de González en redes sociales.

¿Cuál fue la respuesta de Yina Calderón a Manelyk González?

A raíz de la dura respuesta de la mexicana que aseguró que le parece "patético" este tipo de comportamientos, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no dudó en defenderse e irse en contra "Mane".

Yina Calderón y Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón le exigió a Manelyk que le devuelva la cadena de oro. Foto | Canal RCN.

"Yo la llevaba en la buena, no era mi amiga, ni mi enemiga ni nada de eso, empezó a tirarme en Stream Fighters, que yo no había tenido presupuesto para mi entrada, yo la respeto porque es alguien que ha hecho muchísimos realitys, se considera como la reina de los realitys y no se le desconoce pero en este momento ella ya no suena ni truena entonces se pega de cualquier cosa", argumentó.

De acuerdo con Yina, para ella la frase, en este caso "Las p3rras con las p3rrras", no le pertenecen a nadie, por lo que en medio de una conversación con sus compañeros de la mansión y frente a las cámaras, no dudó pedirle que le devolviera la cadena que le obsequió cuando ella estuvo de intercambio en La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón y Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Manelyk acusó de plagio a Yina por usar su frase. Foto | Canal RCN.

Pese a la controversia que ha generado este episodio, Yina no dudó en advertir que seguirá utilizando la mencionada frase, insistiendo en que las palabras no le pertenecen a nadie.

Recordemos que la cadena que Yina le pidió a Manelyk, fue un obsequio que ella le dio como una forma de demostrar que las diferencias habían quedado atrás. Como dato adicional, esta prenda fue un regalo que Epa Colombia le dio a Calderón antes de su ingreso al reality del Canal RCN.

