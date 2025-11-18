La Segura respondió a las críticas por su cambio de look con un mensaje que sorprendió a sus fans

En redes sociales, cada detalle puede convertirse en tendencia, y cada cambio físico, por mínimo que parezca, puede desatar una ola de comentarios.

La Segura explica la razón por la que se recorta las cejas. (Foto Canal RCN)

Eso lo sabe bien La Segura, quien ha generado revuelo entre sus seguidores tras aparecer con un nuevo estilo en las cejas.

La creadora de contenido decidió ponerle fin a las múltiples críticas y comentarios que ha recibido por sus cejas hasta la mitad y explicar lo que hay detrás de su decisión.

¿Por qué La Segura cambió el estilo de sus cejas?

En sus historias de Instagram, La Segura compartió que fue ella misma quien decidió modificar la forma de sus cejas, recortándolas voluntariamente.

Según explicó, le gusta moldearlas según su estado de ánimo, y disfruta experimentar con su imagen.

¿Cómo respondió La Segura a las críticas por sus cejas?

Lejos de tratarse de un error o una tendencia fallida, su elección responde a una búsqueda de autenticidad y libertad sobre su propio cuerpo.

La influenciadora también expresó sentirse “funada” por algo que, para ella, no debería ser motivo de debate.

“Me tienen harta”, expresó La Segura en su publicación.

Este episodio se suma a otros momentos en los que La Segura ha sido abierta sobre sus intervenciones estéticas.

Hace unos días habló sobre su recuperación tras una lipectomía, procedimiento que se realizó para mejorar su contorno abdominal.

Como en otras ocasiones, La Segura ha compartido el proceso con honestidad, mostrando tanto los avances como las dificultades, y dejando claro que cada decisión estética ha sido tomada desde el amor propio.

La influenciadora dejó claro que no está dispuesta a seguir justificando cada cambio que hace en su apariencia.

Esa libertad de expresión corporal, que para algunos puede parecer irreverente, es para ella una herramienta de empoderamiento.

Con el video, La Segura no solo cerró un tema puntual, también dejó una reflexión más amplia sobre la presión estética en redes sociales.

En un entorno donde opinar sobre el cuerpo ajeno se ha vuelto costumbre, ella elige recordarle a su audiencia que cada decisión personal merece respeto.

Y que, al final del día, lo más importante no es complacer a los demás, sino sentirse bien consigo misma.