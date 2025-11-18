Sara Corrales responde críticas por entrenar embarazada: "Hay que evolucionar"

Sara Corrales atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida, su primer embarazo junto a su esposo, el empresario Damián Pasquini. Sin embargo, la felicidad por la llegada de su bebé también vino acompañada de críticas en redes, especialmente por las rutinas de entrenamiento que realiza.

Por lo que Sara decidió responder a través de sus historias de Instagram los argumentos y el respaldo profesional de su médico.

¿Por qué Sara Corrales sigue entrenando durante su embarazo?

Desde el inicio de su embarazo, Sara Corrales ha compartido con sus seguidores fragmentos de sus rutinas de ejercicio en el gimnasio, en los videos se le ve realizando entrenamientos de fuerza y levantamiento de peso moderado, lo que generó debate entre algunos usuarios que consideraron que ese tipo de actividades podrían representar un riesgo para su estado.

Sin embargo, la actriz explicó que no está entrenando sin supervisión ni tomando decisiones basadas únicamente en su criterio personal sino que al contrario, su médico avaló completamente la continuidad de sus rutinas, siempre y cuando se hicieran con precaución y bajo ciertos ajustes.

Sara insistió en que cada embarazo es distinto y que lo que es seguro para ella, por su experiencia previa no necesariamente aplica para mujeres que no tienen una base deportiva sólida.

¿Cómo ha reaccionado Sara Corrales ante las críticas en redes sociales?

Lejos de molestarse, Sara agradeció el apoyo de quienes siguen su proceso con cariño y, respecto a los comentarios negativos, enfatizó que su prioridad es el bienestar del bebé y su salud.

E invitó a sus seguidores a informarse y a no dejarse llevar por prejuicios sobre el ejercicio durante el embarazo, un tema que aún genera dudas en redes sociales.

¿Cómo vive Sara Corrales la espera de su primer hijo?

Sara Corrales y Damián Pasquini confirmaron hace pocas semanas la noticia que tanto esperaban: serán padres por primera vez. La actriz, radicada en México, compartió un emotivo mensaje en Instagram anunciando su embarazo después de varios meses de tratamiento y preparación física y emocional.

La pareja, que se casó el pasado 16 de agosto en Medellín en una boda lujosa y rodeada de más de 150 invitados, no pudo contener su emoción al revelar que están viviendo “la espera más dulce de sus vidas”. Según expresó la propia Sara, su bebé es la prueba más hermosa de que “el amor crea vida” y de que los deseos profundos encuentran su tiempo perfecto.

Hoy, mientras avanza en su gestación, Sara continúa enfocada en su bienestar, en su familia y en disfrutar cada etapa, sin permitir que las críticas opaquen un proceso tan especial.