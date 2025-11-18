Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Estiwar G rompió el silencio tras su difícil lucha con los excesos en el pasado: esto dijo

Famoso influenciador colombiano es tendencia tras su difícil lucha con ciertos excesos en el pasado y cómo lo superó.

María Camila Arteaga
Eso dijo Estiwar G de los excesos. | Foto: Canal RCN

Uno de los creadores de contenido digital más destacados del país es Estiwar G, quien se ha dado a conocer en los últimos años por ser uno de los creadores de contenido digital más destacados al compartir varios detalles acerca de la comida callejera.

Por su parte, el creador se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al hacer una sorprendente confesión acerca de los excesos que tuvo en el pasado y cómo los superó.

¿Qué excesos tuvo Estiwar G en el pasado?

Es clave mencionar que Estiwar G suele compartir varios acontecimientos de su vida personal a través de sus redes sociales, en la que sus seguidores no solo lo han felicitado por compartir datos curiosos de la gastronomía callejera, sino que también al contar varios acontecimientos de su vida.

¿Qué excesos tuvo Estiwar G en el pasado? | Foto: Canal RCN

Recientemente, el influenciador compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 859 mil seguidores, el difícil momento que atravesó en el pasado a causa de estar en medio del alcoh#l, pues expresó las siguientes palabras:

“¿Cómo me di cuenta que tenía problemas con el chorro? Hago este video porque últimamente han pasado un montón de desgracias por un montón de personas que lo “manejaban. Lo primero es el factor genético, yo busqué eso desde muy pequeño. Segundo, La falta de control. Lo siguiente es excederse y el abandono”, agregó Estiwar.

Sin duda, el creador compartió con sus seguidores varios de los difíciles momentos que atravesó en el pasado al estar en medio de excesos, los cuales le generaron varias enseñanzas. Así también, muchos de sus seguidores han resaltado que salió adelante y al destacarse por ser un ejemplo a seguir.

¿En qué producciones participó el creador de contenido digital?

Recordemos que Estiwar G hizo parte de la temporada de MasterChef Celebrity, del Canal RCN en el año 2022, en el que se ganó el cariño de los televidentes al demostrar la disciplina que demostró a lo largo de la competencia.

¿En qué temporada de MasterChef estuvo Estiwar G? | Foto: Canal RCN

Así también, hizo parte de ‘Al rojo vivo’, un reality digital de cocina en el que demostró su aprendizaje en la cocina al elaborar varias recetas de alta cocina.

Entre tanto, Estiwar G hizo parte del programa que duró unas semanas de ‘Manos Arriba’, el AfterShow de MasterChef Celebrity 2025 junto a Dominica Duque.

