Así respondió Mateo Carvajal a mujer que lo criticó por dejar a su hijo colocarse tatuajes

Mateo Carvajal se ha apoderado de las tendencias recientemente luego de mostrar que dejó hacerse unos tatuajes a Salvador, su hijo fruto de su relación con Melina Ramírez.

¿Mateo Carvajal dejó tatuar a su hijo Salvador?

El deportista compartió un video en su cuenta de Instagram donde dejaba ver que en medio de un viaje con su hijo por la playa él le hizo la petición sobre tatuarse.

Mateo al ver que lo que quería Salvador era hacerse tatuajes temporales con aerógrafos accedió y asumió su responsabilidad sobre lo que llegara a decir Melina.

El resultado final de los tatuajes fueron unos escudos de fútbol del Real Madrid y el F.C. Barcelona y una especie de cabeza de León.

Mateo Carvajal dejó tatuarse a su hijo. (Foto Canal RCN).

¿Cómo respondió Mateo Carvajal a mujer que lo trató mal por dejar tatuar a su hijo?

Estos tatuajes de Salvador provocaron una ola de reacciones en redes sociales en donde algunos apoyaron al deportista por apoyar a su hijo y otros por ser tan permisivo.

Sin embargo, un comentario en especial no le gustó a Mateo y por eso decidió exponerlo en sus redes sociales y mostrarles a sus seguidores cómo reaccionó a este.

Ay no gas, como un niño de 6 o 7 años ya tatuado. Lo están madurando, déjenlo crecer y que viva su niñez, es un bebé aún. Decía el comentario de la internauta

Mateo Carvajal no dejó pasar un comentario que cuestionaba su forma de criar y respondió con contundencia a un seguidor que lo criticó por permitir que su hijo se colocara tatuajes temporales.

El deportista en principio se mostró irónico con esta internauta y quiso responderle de manera 'amable', tratando que cayera en su juego de palabras.

- Qué mensaje tan hermoso, le voy a regalar un armaño. - Gas, no necesito nada, muy amable. - Tan grosera, solo quiero ser amable, ¿sabe qué es un armaño?

Mateo intentaba que ella le indagara por saber qué era un "armaño" pero la internauta no quería y solo le respondía de manera chocante y tajante: "No me interesa".

Sin embargo, Mateo quiso explicarle para sacarla de casillas: "Un armaño, una verija de gran tamaño y le voy a encimar una uca, es lo mismo, pero con peluca".

El deportista siguió con su tono irónico y llamó a esta fan "Mi amargadita" y también la cuestionó por su forma de expresarse.