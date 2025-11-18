WestCol reveló el incómodo momento que vivió con Maluma en los Grammy: “Me dio vergüenza”

Luis Fernando Villa mejor conocido como WestCol rompió el silencio en las últimas horas tras ser comparado con Maluma en el último tiempo.

Artículos relacionados Talento internacional Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

¿Qué le pasó a WestCol con Maluma en los Latin Grammy?

El reconocido streamer empezó sus historias alabándose su físico y mientras hacía esto se acordó de algo que quería contarles a sus seguidores.

WestCol les reveló a sus seguidores la penosa anécdota que había vivido en medio de los premios Latin Grammy en donde coincidió con el reguetonero.

Según el streamer paisa cuando se encontró a Maluma quedó en shock y sintió bastante pena, tanto que asegura que no podía ni hablarle.

WestCol confesó que, no era la primera vez que se veía con Maluma y que por eso se le hizo raro esa sensación que tuvo.

Yo a Maluma lo conocía desde hace mucho rato, pero con toda esa jodedera, en donde están cansones con él y demás, yo tenía mucha pena de hablarle.

WestCol reveló lo que le pasó con Maluma en Las Vegas. Foto AFP

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló chat con Bad Bunny: esto se dijeron

¿Por qué WestCol les pidió a sus seguidores que no lo comparen más con Maluma?

WestCol aseguró que aún no podía creer la reacción que había tenido al ver a Maluma y por eso aprovechó para hacerles una petición a sus seguidores.

Según el streamer esta reacción que tuvo con Maluma fue producto de las comparaciones que le vienen haciendo con el reguetonero a nivel físico.

Ya me estaba dando mucha vergüenza. Si ya me está pasando eso hay que dejar eso ya ahí.

Por eso, les pidió a sus seguidores que dejaran de compararlo y decirle que se parece a Maluma porque estaba ocasionándole ese tipo de reacciones.

Qué pena, yo no era capaz de ir a hablarle al pretty.}

Artículos relacionados Viral Ella era Ángela Mariño, la mujer que pidió la eutanasia y cambió flores por comida para animales

¿Qué reacciones han provocado las declaraciones de WestCol?

Como era de esperarse estas declaraciones de WestCol no pasaron por desapercibido entre sus seguidores e internautas.

Por un lado, muchos criticaron al streamer paisa por salir con esas declaraciones y asegurar que estaba cansado con las comparaciones físicas con Maluma.

"Dos gotas de agua (sarcasmo)", "Se parecen en la curva de la oreja" o "Convencido él", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, por otra parte, algunos internautas se tomaron con humor el tema expuesto por WestCol y empezaron a bromear al asegurarle que él no tenía nada que envidiarle a Maluma y que no se dejara intimidar por las comparaciones.