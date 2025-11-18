Majida Issa y Geraldine Zivic en La Sustituta: estos son los personajes con los que sorprenderán

El elenco de La Sustituta sigue sorprendiendo e incorpora a Majida Issa y Geraldine Zivic, dos figuras reconocidas en la televisión colombiana. Su participación ha generado interés entre los usuarios, quienes buscan entender cuál será su rol y cómo influirán en el desarrollo de la producción.

¿Qué personajes interpretarán Majida Issa y Geraldine Zivic en La Sustituta?

La producción confirmó que Majida Issa dará vida a una mujer que carga con el peso de un pasado oscuro que la motiva a cambiar su historia. Este personaje se mueve en escenarios de poder, negociación y vínculos complejos, lo que la ubica como una pieza influyente dentro del relato.

Por su parte, Geraldine Zivic interpretará a una figura cuya historia se ve influenciada por una tragedia que ocurrió en su casa. Se trata de una mujer segura de sí misma y dispuesta a conseguir lo que quiere, sin importar las consecuencias.

Majida Issa y Geraldine Zivic en La Sustituta / (Fotos del Canal RCN)

La llegada de ambas actrices se da en un momento clave para la serie, debido a que las situaciones que protagonizan, son decisivas para el desarrollo de la trama. Los espectadores afirman que la fusión de estos dos talentos ha proporcionado un gran interés en el flujo de la historia.

¿Cuál será el papel de Majida Issa y Geraldine Zivic en La Sustituta?

La trama de la serie se caracteriza por integrar elementos que contribuyen a que cada personaje sea esencial en su papel. En este caso, el personaje de Majida Issa funcionará como un enlace entre conflictos que venían creciendo poco a poco. A través de su vida ficticia, logra influir en la vida de quienes la rodean.



Por su parte, Geraldine Zivic ayudará a revelar información que influye en las decisiones de quienes conforman la historia. Los conflictos que tiene con sus empleadas la involucrarán en algunas situaciones que influirán notoriamente en el rumbo de su vida.

Los fans de las actrices se encuentran emocionado en redes, pues destacan que ambas actrices suelen asumir papeles con presencia estratégica en los relatos. Por eso, su participación en La Sustituta ha sido tema de conversación, especialmente para quienes esperan el lanzamiento de la serie.

¿Cuándo y cómo se podrá ver La Sustituta?

La serie se estrenará el próximo miércoles 26 de noviembre a las 8 p.m. por Canal RCN y constará de 51 capítulos. Prepárate para conectarse con una historia donde el suspenso regresa con fuerza y los misterios de cada escena prometen sorprender a los televidentes.

La serie se estrenará el próximo miércoles 26 de noviembre a las 8 p.m / (Foto del Canal RCN)

En redes, los fans destacan que ’La Sustituta’ fue reconocida en los Premios India Catalina 2025 como Mejor Telenovela, reafirmando su posición como la producción de suspenso más destacada del año.

Este galardón reitera la calidad de la producción y la fuerza narrativa de la historia. Se trata de una serie que ha elevado el estándar del drama televisivo en Colombia, consolidándola como una obra que marca un antes y un después en el género del misterio.