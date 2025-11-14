Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Debut de los hijos de Shakira en Disney: Milan y Sasha hablan sobre su experiencia en el cine

Los hijos de Shakira, Milan y Sasha, hicieron su debut en Zootopia 2 y compartieron sus primeras impresiones en el medio.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Debut de los hijos de Shakira en Disney: ¿cómo fue su experiencia?
Los hijos de Shakira, Milan y Sasha, hicieron su debut en el cine / (Foto de AFP)

Mientras se desarrollaba la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas, Shakira permanecía en Los Ángeles para acompañar a sus hijos Milan y Sasha, quienes participaron en la película Zootopia 2. La artista hizo una pausa en su gira para asistir a la premiere y acompañar a los dos menores en la gala.

Artículos relacionados

¿Qué papel tuvieron Milan y Sasha en la película Zootopia 2?

Shakira, quien nuevamente presta su voz al personaje de Gazelle, comentó que desde hace meses sus hijos estaban involucrados en el proceso creativo de Zootopia 2. La cantante explicó que Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, aportaron sus voces a dos conejitos que aparecen en escenas relevantes de la historia.

La barranquillera recordó que cuando trabajó en la primera entrega sus hijos eran muy pequeños y no comprendían del todo lo que implicaba ese proceso. Sin embargo, señaló que para esta segunda película ellos estuvieron presentes y entendieron cómo se construye una producción de este tipo.

¿Qué papel tuvieron Milan y Sasha en la película Zootopia 2?
Milan y Sasha aportaron sus voces a dos conejitos en Zootopia 2 / (Foto de AFP)

La artista llamó la atención al no asistir a la gala de los Latin Grammy que tuvo lugar en Las Vegas. Confesó que decidió no viajar debido a que la premiere era un especial momento especial porque marcaba la primera vez que sus hijos participaban en un proyecto audiovisual.

Artículos relacionados

¿Qué dijeron Milan y Sasha sobre su trabajo en la película Zootopia 2?

Al hablar con los medios, Milan describió el proyecto como una vivencia significativa. Afirmó que se sintió muy bien al formar parte de algo que considera especial y resaltó la posibilidad de haber dado este paso junto a su madre.

“Es algo que pasa una vez en la vida (…) Se sintió increíble, porque es una experiencia única en la vida y fue increíble. Simplemente, sentí, sentí, se sintió súper bien”.

¿Qué dijeron Milan y Sasha sobre su participación en Zootopia 2?
Milan y Sasha exploran nuevas áreas creativas junto a su madre / (Foto de AFP)

Sasha también compartió su percepción. Comentó que participar con su familia le resultó una experiencia muy buena y resaltó su interés por continuar explorando oportunidades en la industria del entretenimiento.

“Participé con mi mamá y mi hermano y fue una experiencia tan, tan buena. Me encantaría hacer más”.

En redes sociales, quienes han seguido la trayectoria de Shakira señalaron que estas declaraciones muestran el interés creciente de los menores por explorar nuevas áreas creativas.

Artículos relacionados

¿Cuál es el papel de Shakira Zootopia 2?

En Zootopia 2, Shakira retoma el mismo rol que tuvo en la primera película: presta su voz a Gazelle, la reconocida artista pop dentro del universo animado. Su participación consiste en interpretar las líneas del personaje, que vuelve a aparecer como una figura influyente para los habitantes de la ciudad.

Además de su labor como actriz de voz, Shakira interpreta la canción principal de la banda sonora titulada “Zoo”. Este tema acompaña el lanzamiento de la segunda entrega, tal como lo hizo “Try Everything” en Zootopia 1. La artista ha mencionado que esta edición le permitió reencontrarse con el universo de la película.

Durante su paso por la alfombra, la artista expresó que se encontraba “feliz de estar en tan buena compañía”. Los asistentes al evento destacaron la forma en la que la cantante compartió el protagonismo con sus hijos, quienes se mostraron felices de hablar sobre su participación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lorena Altamirano y El Flaco Solórzano en La casa de los famosos Colombia 2025 - Argolla de matrimonio. Fernando Solórzano

El Flaco Solórzano le propuso matrimonio a Lorena Altamirano, así fue el romántico momento

Fernando Solórzano presumió en redes sociales que Lorena Altamirano le dijo "sí" con una romántica foto en Venecia.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025. La Liendra

La Liendra reveló escalofriante audio tras vivir experiencia paranormal en Armero

La Liendra contó que durante el proceso de edición del video, detectaron una misteriosa voz en los audios que grabaron durante el documental.

Aida Victoria Merlano sorprendió con su figura Aída Victoria Merlano

Así luce Aida Victoria Merlano a 4 meses del postparto: sus seguidores quedaron en shock

Aida Victoria Merlano sorprendió al mostrar cómo luce su cuerpo apenas 4 meses después de dar a luz y deja aparente indirecta para su ex.

Lo más superlike

Karol G se pronunció tras ausencia de Feid en los Latin Grammy Karol G

Karol G rompió el silencio tras ausencia de Feid en los Latin Grammy 2025, ¿confirmó ruptura?

Karol G se sinceró tras su noche en los Latin Grammy 2025 e hizo énfasis en la ausencia de Feid en esta noche tan importante para ella.

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy

Tendencias de Navidad Navidad

¿Cuáles son las tendencias que marcarán la Navidad de este 2025?, te lo contamos

Patricia Grisales causa revuelo en redes. Jorge Rausch

Patricia Grisales rompió el silencio sobre su relación con el chef Jorge Rausch: "Le tenía miedo"

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio