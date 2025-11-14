Debut de los hijos de Shakira en Disney: Milan y Sasha hablan sobre su experiencia en el cine

Mientras se desarrollaba la ceremonia de los Latin Grammy en Las Vegas, Shakira permanecía en Los Ángeles para acompañar a sus hijos Milan y Sasha, quienes participaron en la película Zootopia 2. La artista hizo una pausa en su gira para asistir a la premiere y acompañar a los dos menores en la gala.

¿Qué papel tuvieron Milan y Sasha en la película Zootopia 2?

Shakira, quien nuevamente presta su voz al personaje de Gazelle, comentó que desde hace meses sus hijos estaban involucrados en el proceso creativo de Zootopia 2. La cantante explicó que Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, aportaron sus voces a dos conejitos que aparecen en escenas relevantes de la historia.

La barranquillera recordó que cuando trabajó en la primera entrega sus hijos eran muy pequeños y no comprendían del todo lo que implicaba ese proceso. Sin embargo, señaló que para esta segunda película ellos estuvieron presentes y entendieron cómo se construye una producción de este tipo.

Milan y Sasha aportaron sus voces a dos conejitos en Zootopia 2 / (Foto de AFP)

La artista llamó la atención al no asistir a la gala de los Latin Grammy que tuvo lugar en Las Vegas. Confesó que decidió no viajar debido a que la premiere era un especial momento especial porque marcaba la primera vez que sus hijos participaban en un proyecto audiovisual.

¿Qué dijeron Milan y Sasha sobre su trabajo en la película Zootopia 2?

Al hablar con los medios, Milan describió el proyecto como una vivencia significativa. Afirmó que se sintió muy bien al formar parte de algo que considera especial y resaltó la posibilidad de haber dado este paso junto a su madre.

“Es algo que pasa una vez en la vida (…) Se sintió increíble, porque es una experiencia única en la vida y fue increíble. Simplemente, sentí, sentí, se sintió súper bien”.

Milan y Sasha exploran nuevas áreas creativas junto a su madre / (Foto de AFP)

Sasha también compartió su percepción. Comentó que participar con su familia le resultó una experiencia muy buena y resaltó su interés por continuar explorando oportunidades en la industria del entretenimiento.

“Participé con mi mamá y mi hermano y fue una experiencia tan, tan buena. Me encantaría hacer más”.

En redes sociales, quienes han seguido la trayectoria de Shakira señalaron que estas declaraciones muestran el interés creciente de los menores por explorar nuevas áreas creativas.

¿Cuál es el papel de Shakira Zootopia 2?

En Zootopia 2, Shakira retoma el mismo rol que tuvo en la primera película: presta su voz a Gazelle, la reconocida artista pop dentro del universo animado. Su participación consiste en interpretar las líneas del personaje, que vuelve a aparecer como una figura influyente para los habitantes de la ciudad.

Además de su labor como actriz de voz, Shakira interpreta la canción principal de la banda sonora titulada “Zoo”. Este tema acompaña el lanzamiento de la segunda entrega, tal como lo hizo “Try Everything” en Zootopia 1. La artista ha mencionado que esta edición le permitió reencontrarse con el universo de la película.

Durante su paso por la alfombra, la artista expresó que se encontraba “feliz de estar en tan buena compañía”. Los asistentes al evento destacaron la forma en la que la cantante compartió el protagonismo con sus hijos, quienes se mostraron felices de hablar sobre su participación.