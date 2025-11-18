¿Isabella Ladera se hizo procedimiento para cambiar el color de sus ojos? Esto respondió

La reconocida influenciadora y modelo venezolana Isabella Ladera fue interrogada por sus seguidores recientemente sobre una supuesta intervención estética en sus ojos para cambiar su color natural por otro.

¿Intervención estética en los ojos? Isabella Ladera aclara los rumores

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, Isabella Ladera recibió una interrogante particular relacionada con su característico color de ojos. Un internauta quiso saber por qué, supuestamente, habrían cambiado de tono.

Isabella Ladera / (Foto de AFP)

Ante esto, la reconocida modelo respondió con una fotografía de sus ojos a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, y aseguró que en ningún momento ha intervenido sus ojos para modificar su color.

“¿Cómo hiciste para aclararte los ojos?”, se lee en una de las preguntas, a lo que Ladera respondió: “yo no hice nada, ellos son así”.

Vale la pena destacar que el color de los ojos de Isabella Ladera es miel, por lo que tienden a aclararse de manera natural y momentánea dependiendo de la iluminación del entorno. Esto explicaría por qué, en ocasiones, sus seguidores perciben que lucen diferentes en algunas fotografías o videos que comparte en sus redes sociales.

¿Se puede cambiar el color de ojos de manera permanente?

En la actualidad existe un procedimiento estético que permite que el color de ojos de las personas cambie de manera permanente llamado queratopigmentación, una técnica qu1rúrg1c4 que utiliza un láser de precisión para crear un microtúnel en la córnea e insertar un pigmento que modifica el color del ojo de manera permanente.

Así luce Ninel Conde tras cambiar el color de sus ojos / (Fotos de AFP y Freepik)

Este tipo de procedimientos ya ha sido realizado en diversas celebridades siendo la actriz mexicana Ninel Conde una de las más recientes, quien decidió lucir un tono más verde en sus ojos.

Vale la pena destacar que, aunque este procedimiento ofrece resultados permanentes, expertos advierten que existen riesgos como, por ejemplo, infecciones oculares, reacciones alérgicas al pigmento, sensibilidad a la luz, daños en la córnea o alteraciones en la visión.

Sin embargo, este no es el caso de Isabella Ladera, quien aseguró que no ha intervenido sus ojos para lograr un tono de color diferente.