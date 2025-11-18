Karina García sufrió accidente durante dinámica en La mansión de Luinny: solicitó una ambulancia

La reconocida influenciadora colombiana Karina García, quien actualmente participa en el reality dominicano La mansión de Luinny, sufrió un pequeño accidente durante una de las dinámicas recientes del programa, al punto de solicitar a la producción que le enviaran una ambulancia.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Karina García en La mansión de Luinny?

En un reciente video compartido a través de sus historias de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Karina García mostró varios momentos de la más reciente dinámica dentro de La mansión de Luinny. En esta ocasión tuvo que enfrentarse en un combate con otra participante.

Karina García solicitó una ambulancia tras un incidente durante dinámica en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

Bajo el nombre de Karicortada, Karina decidió volver a subirse a lo que parecía simular un ring de boxeo para dar lo mejor de sí, tal como lo hizo durante su participación en el Stream Fighters 4 junto a Karely Ruiz.

Aunque el combate estuvo lleno de momentos divertidos, todo cambió cuando Karina dejó de responder y se quedó boca arriba sobre los colchones. Luego se levantó y le dijo a la producción que necesitaba una ambulancia porque se había roto una uña de la mano.

Karina García pidió asistencia durante una dinámica en La mansión de Luinny. (Foto Canal RCN).

"Se ha desmayado, Kararajada se ha desmayado, porque la coneja le ha m0rd1do el cu3llo, ¿qué pasará? Entran los paramédicos", narró uno de los comentaristas. Tras esto, el réferi se acercó a Karina, quien afirmó: "me partí una uña, necesito una ambulancia".

Al final, todo se trató de un momento propio del juego, ya que la situación no representó un accidente real. La petición de ambulancia terminó siendo parte del humor que suele surgir durante estas dinámicas y no pasó a mayores.

¿Quién ganó el combate de Karina García en La mansión de Luinny?

Vale la pena destacar que, tras el divertido momento, el jurado de la dinámica entregó el veredicto final del enfrentamiento de Karina García dentro de La mansión de Luinny y anunció que todo había terminado en un empate, ya que ambas participantes realizaron un buen trabajo.

"Este primer, segundo y tercer asalto se lo lleva... ¡Empate!"