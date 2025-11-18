Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así luce la cicatriz de Manelyk González tras su reciente procedimiento estético

Manelyk González compartió detalles de su recuperación tras un procedimiento estético en Colombia y explicó cuáles son los cuidados médicos que está siguiendo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
¿Qué fruta le jugó una mala pasada a Manelyk González?
La fruta que causó un inesperado problema a Manelyk González. (Foto Canal RCN).

Manelyk González, volvió a acaparar la atención en redes sociales después de compartir una serie de historias en Instagram en las que reveló cómo avanza su recuperación tras una intervención estética realizada recientemente en Colombia.

Y aunque no detalló exactamente qué procedimiento se realizó, sí dejó claro que el proceso ha sido exitoso, seguro y acompañado de cuidados médicos indispensables para garantizar una cicatrización adecuada.

Artículos relacionados

¿Cómo avanza el proceso de recuperación de Manelyk tras su procedimiento estético?

A través de sus historias, Manelyk explicó que su recuperación está siendo más rápida de lo esperado gracias a que se trató de un procedimiento no invasivo, lo que permite una evolución más amable para el cuerpo.

 

La creadora de contenido reveló que parte fundamental de su proceso incluye terapia respiratoria para expandir los pulmones, una recomendación habitual en procedimientos que requieren reposo prolongado o anestesia.

Aunque no quiso profundizar en el nombre del procedimiento estético, sí enfatizó que se siente tranquila, acompañada y satisfecha con los resultados iniciales.

Artículos relacionados

¿Qué gestos de apoyo ha recibido Manelyk durante su recuperación?

En historias de instagram, Manelyk también ha compartido la cantidad de muestras de cariño que ha recibido, como los cientos de flores, globos, tarjetas y detalles enviados por seguidores, amigos cercanos y figuras del entretenimiento que quisieron expresarle su apoyo y desearle una pronta recuperación.

Manelyk dejó ver cómo luce su cicatriz desde el hospital, donde sigue en observación.
Manelyk dejó ver cómo luce su cicatriz desde el hospital, donde sigue en observación. (Foto: Canal RCN)

Manelyk agradeció profundamente cada detalle, asegurando que estos gestos la han motivado a mantener una actitud positiva durante el proceso de cicatrización y disfrutar plenamente el proceso y el cambio al que soñaba someterse.

Artículos relacionados

¿Qué viene ahora para Manelyk González en su carrera?

A pesar de encontrarse en plena recuperación, Manelyk dejó ver que su mente sigue activa y concentrada en nuevos retos, pues aseguró que esta intervención estética hace parte de un proceso de reinvención personal y profesional que viene construyendo desde hace meses.

Manelyk agradeció los mensajes y detalles que ha recibido durante su recuperación.
Manelyk agradeció los mensajes y detalles que ha recibido durante su recuperación. Foto Canal RCN

Y que sigue apostándole a su transformación constante y que sus seguidores serán testigos de la nueva etapa que está preparando como una de las figuras más influyentes y seguidas del mundo de los realities.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate revela estrategia de Yina Calderón. Melissa Gate

Melissa Gate reveló que Yina Calderón buscó enfrentarla públicamente por una razón inesperada

Melissa Gate rompió el silencio sobre una propuesta que recibió de parte del equipo de Yina Calderón para ganar notoriedad.

Vanessa Pulgarín Miss Universo

Miss Universo deja intrigante descripción de Vanessa Pulgarín: ¿Colombia ya huele a corona?

Miss Universo subió una foto y un video de cada candidata, la definición que le dio a la colombiana elevó las esperanzas.

¿Isabella Ladera cambió el color de sus ojos? Su respuesta sorprendió a muchos Influencers

¿Isabella Ladera se hizo procedimiento para cambiar el color de sus ojos? Esto respondió

Isabella Ladera fue interrogada sobre una posible intervención estética para modificar el color de sus ojos.

Lo más superlike

Javier Peraza, aspirante a La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Javier Peraza, aspirante a La casa de los famosos Colombia, es famoso por su actuación en El man es Germán

Javier Peraza, aspirante a La casa de los famosos 3, es recordado por su papel de ‘Bulto de Sal’ en El man es Germán.

La campaña Navidad Sin Hambre apoya a varias familias del país. Viral

Navidad Sin Hambre: la campaña que une a Colombia para llevar comida y esperanza a miles de familias

Christian Nodal y Angela Aguilar asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin GRAMMY. Christian Nodal

Christian Nodal revela cuántos hijos quiere tener con Ángela Aguilar

WestCol contó lo que le pasó con Maluma Westcol

WestCol reveló el incómodo momento que vivió con Maluma en los Grammy: “Me dio vergüenza”

Shaira en etapa difícil Shaira

Shaira reveló la etapa más difícil de 2025: estos son sus tips para superar una crisis