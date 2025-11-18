Así luce la cicatriz de Manelyk González tras su reciente procedimiento estético

Manelyk González, volvió a acaparar la atención en redes sociales después de compartir una serie de historias en Instagram en las que reveló cómo avanza su recuperación tras una intervención estética realizada recientemente en Colombia.

Y aunque no detalló exactamente qué procedimiento se realizó, sí dejó claro que el proceso ha sido exitoso, seguro y acompañado de cuidados médicos indispensables para garantizar una cicatrización adecuada.

¿Cómo avanza el proceso de recuperación de Manelyk tras su procedimiento estético?

A través de sus historias, Manelyk explicó que su recuperación está siendo más rápida de lo esperado gracias a que se trató de un procedimiento no invasivo, lo que permite una evolución más amable para el cuerpo.

La creadora de contenido reveló que parte fundamental de su proceso incluye terapia respiratoria para expandir los pulmones, una recomendación habitual en procedimientos que requieren reposo prolongado o anestesia.

Aunque no quiso profundizar en el nombre del procedimiento estético, sí enfatizó que se siente tranquila, acompañada y satisfecha con los resultados iniciales.

¿Qué gestos de apoyo ha recibido Manelyk durante su recuperación?

En historias de instagram, Manelyk también ha compartido la cantidad de muestras de cariño que ha recibido, como los cientos de flores, globos, tarjetas y detalles enviados por seguidores, amigos cercanos y figuras del entretenimiento que quisieron expresarle su apoyo y desearle una pronta recuperación.

Manelyk dejó ver cómo luce su cicatriz desde el hospital, donde sigue en observación. (Foto: Canal RCN)

Manelyk agradeció profundamente cada detalle, asegurando que estos gestos la han motivado a mantener una actitud positiva durante el proceso de cicatrización y disfrutar plenamente el proceso y el cambio al que soñaba someterse.

¿Qué viene ahora para Manelyk González en su carrera?

A pesar de encontrarse en plena recuperación, Manelyk dejó ver que su mente sigue activa y concentrada en nuevos retos, pues aseguró que esta intervención estética hace parte de un proceso de reinvención personal y profesional que viene construyendo desde hace meses.

Manelyk agradeció los mensajes y detalles que ha recibido durante su recuperación. Foto Canal RCN

Y que sigue apostándole a su transformación constante y que sus seguidores serán testigos de la nueva etapa que está preparando como una de las figuras más influyentes y seguidas del mundo de los realities.