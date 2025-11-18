Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón contó la vergonzosa situación que vivió por no saber inglés

Juliana Calderón se sinceró sobre una mala experiencia que vivió en el extranjero por no saber inglés: "Quedé en shock".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Juliana Calderón se sinceró sobre oportunidad que perdió
Juliana Calderón se mostró frustrada por oportunidad que perdió. (Foto Canal RCN)

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, constantemente está dando de qué hablar en redes sociales por sus publicaciones y declaraciones.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Juliana Calderón en el extranjero por no saber inglés?

Juliana Calderón en la jornada del 18 de noviembre les reveló a sus seguidores una situación que vivió por no saber inglés.

La influenciadora días atrás se fue de viaje para Puerto Rico, país en el que se dejó ver junto a un misterioso hombre, quien sería su pareja sentimental.

La hermana menor de Yina Calderón aseguró que durante su viaje por este país quería ir a uno de los tours más famosos y turísticos.

Les voy a contar algo que me pasó en Puerto Rico. Resulta y pasa que nosotros íbamos a un tour muy turístico...

Westcol no escatima palabras: resalta la belleza de Juliana Calderón
Juliana Calderón estuvo en Puerto Rico y vivió mala experiencia. (Foto Canal RCN).

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón tras vivir mala experiencia por no saber inglés?

Juliana Calderón les reveló a sus seguidores que al llegar al famoso tour la recibieron con la mala noticia que los únicos tours que hacían en español eran los fines de samans.

Me dicen la verdad es que acá el español solo se manejan los fines de semana porque entre semana son en inglés.

Esta noticia le cayó bastante mal a la influenciadora, quien había ido un miércoles y tenía planeado su regreso a Colombia al siguiente día.

Juliana contó que, se sintió frustrada e impotente al no saber inglés y perder esta gran oportunidad en su vida.

Yo quedé en shock, yo decía, yo no saber inglés, me perdí la oportunidad de hacer el tour por no saber inglés.

Artículos relacionados

¿Qué decisión tomó Juliana Calderón tras este percance en Puerto Rico?

Juliana Calderón aseguró en su video que esta mala experiencia la hizo sentir tan mal que tomó una decisión tras llegar de viaje.

La influenciadora aseguró que de ahora en adelante se enfocaría en estudiar y practicar inglés para poder mejorar su nivel y que no le vuelva a pasar alguna situación similar.

Cabe resaltar que, los seguidores de la influenciadora le aplaudieron su decisión de enfocarse en aprender inglés y en revelar que tenía dificultades para aprenderlo.

Mejor amigo de Baby Demoni teme por su seguridad y Yina y Juliana Calderón le muestran su apoyo
Juliana Calderón reveló lo que le pasó en Puerto Rico. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate revela estrategia de Yina Calderón. Melissa Gate

Melissa Gate reveló que Yina Calderón buscó enfrentarla públicamente por una razón inesperada

Melissa Gate rompió el silencio sobre una propuesta que recibió de parte del equipo de Yina Calderón para ganar notoriedad.

Vanessa Pulgarín Miss Universo

Miss Universo deja intrigante descripción de Vanessa Pulgarín: ¿Colombia ya huele a corona?

Miss Universo subió una foto y un video de cada candidata, la definición que le dio a la colombiana elevó las esperanzas.

¿Isabella Ladera cambió el color de sus ojos? Su respuesta sorprendió a muchos Influencers

¿Isabella Ladera se hizo procedimiento para cambiar el color de sus ojos? Esto respondió

Isabella Ladera fue interrogada sobre una posible intervención estética para modificar el color de sus ojos.

Lo más superlike

Javier Peraza, aspirante a La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Javier Peraza, aspirante a La casa de los famosos Colombia, es famoso por su actuación en El man es Germán

Javier Peraza, aspirante a La casa de los famosos 3, es recordado por su papel de ‘Bulto de Sal’ en El man es Germán.

La campaña Navidad Sin Hambre apoya a varias familias del país. Viral

Navidad Sin Hambre: la campaña que une a Colombia para llevar comida y esperanza a miles de familias

Christian Nodal y Angela Aguilar asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin GRAMMY. Christian Nodal

Christian Nodal revela cuántos hijos quiere tener con Ángela Aguilar

WestCol contó lo que le pasó con Maluma Westcol

WestCol reveló el incómodo momento que vivió con Maluma en los Grammy: “Me dio vergüenza”

Shaira en etapa difícil Shaira

Shaira reveló la etapa más difícil de 2025: estos son sus tips para superar una crisis