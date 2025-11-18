Juliana Calderón contó la vergonzosa situación que vivió por no saber inglés

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, constantemente está dando de qué hablar en redes sociales por sus publicaciones y declaraciones.

Artículos relacionados Talento internacional Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

¿Qué le pasó a Juliana Calderón en el extranjero por no saber inglés?

Juliana Calderón en la jornada del 18 de noviembre les reveló a sus seguidores una situación que vivió por no saber inglés.

La influenciadora días atrás se fue de viaje para Puerto Rico, país en el que se dejó ver junto a un misterioso hombre, quien sería su pareja sentimental.

La hermana menor de Yina Calderón aseguró que durante su viaje por este país quería ir a uno de los tours más famosos y turísticos.

Les voy a contar algo que me pasó en Puerto Rico. Resulta y pasa que nosotros íbamos a un tour muy turístico...

Juliana Calderón estuvo en Puerto Rico y vivió mala experiencia. (Foto Canal RCN).

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló chat con Bad Bunny: esto se dijeron

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón tras vivir mala experiencia por no saber inglés?

Juliana Calderón les reveló a sus seguidores que al llegar al famoso tour la recibieron con la mala noticia que los únicos tours que hacían en español eran los fines de samans.

Me dicen la verdad es que acá el español solo se manejan los fines de semana porque entre semana son en inglés.

Esta noticia le cayó bastante mal a la influenciadora, quien había ido un miércoles y tenía planeado su regreso a Colombia al siguiente día.

Juliana contó que, se sintió frustrada e impotente al no saber inglés y perder esta gran oportunidad en su vida.

Yo quedé en shock, yo decía, yo no saber inglés, me perdí la oportunidad de hacer el tour por no saber inglés.

Artículos relacionados Viral Ella era Ángela Mariño, la mujer que pidió la eutanasia y cambió flores por comida para animales

¿Qué decisión tomó Juliana Calderón tras este percance en Puerto Rico?

Juliana Calderón aseguró en su video que esta mala experiencia la hizo sentir tan mal que tomó una decisión tras llegar de viaje.

La influenciadora aseguró que de ahora en adelante se enfocaría en estudiar y practicar inglés para poder mejorar su nivel y que no le vuelva a pasar alguna situación similar.

Cabe resaltar que, los seguidores de la influenciadora le aplaudieron su decisión de enfocarse en aprender inglés y en revelar que tenía dificultades para aprenderlo.