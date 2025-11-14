La Segura sorprendió con una confesión sobre su recuperación estética tras el nacimiento de su hijo

La creadora de contenido caleña, conocida como La Segura, compartió a través de sus historias de Instagram un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

La Segura confiesa la razón por la que no puede usar faja tras su intervención estética. (Foto Canal RCN)

¿Por qué La Segura no está usando faja postoperatoria?

En el video, La Segura explicó por qué, tras su reciente intervención estética, ha decidido no usar la faja postoperatoria, algo que suele recomendarse como parte del proceso de recuperación.

Según contó, su médico le indicó que no debe usar faja mientras tenga el drenaje puesto, ya que podría interferir con el proceso de cicatrización y generar molestias innecesarias.

La Segura dejó claro que está siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas.

“Mi gente me tiene seca que porque no estoy usando faja”, expresó La Segura en su video.

¿Qué procedimiento estético se realizó La Segura?

La influencer se realizó una lipectomía, procedimiento que decidió llevar a cabo luego del nacimiento de su hijo Lucca, quien llegó al mundo en julio de 2025.

Desde entonces, ha compartido con sus seguidores los altibajos físicos y emocionales que ha vivido como madre primeriza, incluyendo los cambios en su cuerpo.

En medio de los comentarios que recibió, La Segura también les pidió a sus seguidores que se calmaran, asegurando que sí piensa usar las fajas, pero solo cuando tenga la autorización médica y haya superado por completo el proceso de drenaje de líquidos.

De hecho, mencionó que ya tiene varias fajas listas para ponérselas apenas su cuerpo esté en condiciones de tolerarlas.

La segura se mostró sorprendida por las dudas que algunas seguidoras expresaron sobre su uso de fajas, y fue enfática al recordar que las ha usado desde mucho antes de sus retoques estéticos.

Además, reiteró que su prioridad en este momento es sanar bien, estar presente para su hijo Lucca y sentirse bien consigo misma, más allá de cualquier presión recibida por parte de su comunidad digital.

La Segura continúa compartiendo su proceso con honestidad, mostrando que la maternidad, la cirugía estética y la recuperación no son caminos lineales ni perfectos.

Al compartir su experiencia, La Segura no solo responde a las inquietudes de sus seguidores, sino que también aporta información útil sobre los cuidados necesarios tras una cirugía estética.