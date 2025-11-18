Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida modelo asistió a uno de los conciertos de Beéle en Bogotá: ¿su pareja?

Beéle ha sido tendencia por sus shows en Bogotá y reconocida modelo asistió, con quien se rumora que podrían estar saliendo.

María Camila Arteaga
Reconocida modelo asistió a uno de los conciertos de Beéle en Bogotá: ¿su pareja?
¿Quién es la reconocida modelo que asistió al show de Beéle? | Foto: Canal RCN y Freepik

E

En las últimas horas, varios internautas han acaparado la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras la asistencia de reconocida modelo en uno de los conciertos de Beéle en la ciudad de Bogotá.

Además, una ola de internautas ha generado diversos comentarios acerca de la asistencia de la modelo en uno de los shows de Beéle, con quien se han generado diversos rumores en redes sociales acerca de una posible relación entre ambos.

¿Quién es la reconocida modelo que asistió a uno de los conciertos de Beéle?

El nombre de Sara Orrego se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras una fotografía compartida por parte de Beéle a través de su cuenta oficial de Instagram en la que aparentan tener una conexión especial, sobre todo, por aparecer en el video musical del artista llamado: "Lençóis Maranhenses"

Aunque por el momento, ninguna de las dos celebridades ha confirmado sostener una relación amorosa, han demostrado mediante sus redes sociales que se la llevan de buena manera.

Reconocida modelo asistió a uno de los conciertos de Beéle en Bogotá: ¿su pareja?
¿En qué proyecto musical apareció Sara Orrego con Beéle? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Sara Orrego se ha posicionado como una de las modelos más reconocidas del país al demostrar su gran habilidad en las pasarelas y demostrar su gran talento para la moda.

Así también, Sara también se ha destacado en ser distinguida a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores al compartir varios detalles de su vida al ser creadora de contenido digital.

¿Sara Orrego asistió a conciertos de Beéle en Bogotá?

Recientemente, Sara Orrego compartió a través de sus redes sociales dos videos en las que presume su asistencia en una de las presentaciones de Beéle en la ciudad de Bogotá.

Reconocida modelo asistió a uno de los conciertos de Beéle en Bogotá: ¿su pareja?
¿Sara Orrego asistió a uno de los conciertos de Beéle en Bogotá? | Foto: Canal RCN

En el primer video se evidencia que Sara disfrutó la canción de ‘Top Diesel’, de su último álbum musical: ‘Borondo’, el cual se ha convertido en uno de los más escuchados a través de las diferentes plataformas musicales.

Aunque por el momento, Sara ni Beéle ha confirmado tener una relación, varios internautas han compartido una ola de suposiciones en que ambas celebridades podrían estar saliendo al coincidir en varios eventos de manera separada tras el proyecto musical en el que ambos trabajaron juntos.

