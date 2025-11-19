Bruno Ponce, aspirante a La casa de los famosos, cuenta detalles del incidente legal con su expareja

Bruno Ponce, actor y locutor que busca un cupo en la nueva temporada de La Casa de los Famosos Colombia, volvió a ser tema de conversación al referirse al proceso legal que vivió con su expareja y que tuvo amplia cobertura mediática. El aspirante aseguró que el caso ya está cerrado y que su intención ahora es enfocarse en su carrera.

¿Qué dijo Bruno Ponce sobre el incidente legal con su expareja?

Bruno Ponce explicó que el conflicto con su expareja surgió a partir de desacuerdos económicos relacionados con bienes y colaboraciones monetarias que compartieron durante su relación, aunque no estaban casados. Tras la separación, aparecieron discusiones sobre deudas y diferencias en la interpretación de los aportes que habían hecho.

Bruno Ponce explicó los detalles del conflicto con su expareja / (Foto del Canal RCN)

El caso tomó relevancia cuando su exsocia, Nidia Polanco, expuso su versión de los hechos. Según los reportes, ella afirmó que ambos habían comenzado un proyecto relacionado con una emisora y que su aporte económico no tuvo el retorno esperado. Polanco manifestó que se sintió afectada en su estabilidad financiera y llevó el caso ante los medios y autoridades.

Los internautas recuerdan que esta etapa generó múltiples debates en redes debido a la cantidad de documentos, grabaciones y entrevistas divulgadas durante el proceso.

¿Cómo avanzó el proceso judicial de Bruno Ponce y su expareja?

Bruno Ponce indicó que el conflicto llegó a instancias judiciales, donde ambas partes participaron en un proceso de conciliación. Según su relato, durante esa reunión se reconoció que existían obligaciones económicas mutuas y se firmó un acuerdo para subsanarlas. El actor sostuvo que esa decisión permitió cerrar la parte legal del caso.

Bruno Ponce habla del incidente con su expareja / (Foto de freepik)

También afirmó que el impacto más grande estuvo en el manejo mediático, pues la exposición del proceso afectó su imagen pública. Algunos seguidores señalan que esta situación marcó una etapa compleja para él, especialmente por la cantidad de comentarios que surgieron en redes a partir de la denuncia inicial.

¿Bruno Ponce estará en La casa de los famosos 3?

Bruno Ponce conforma el quinto grupo de aspirantes que desean formar parte de La Casa de los Famosos Colombia. Explicó que su intención es mostrar su experiencia profesional ante la audiencia, así como asumir un rol de liderazgo dentro de la casa. Entre los valores que resaltó se encuentran la bondad y la lealtad, que considera claves para su participación.

Bruno Ponce conforma el quinto grupo de aspirantes a La Casa de los Famosos. / (Foto del Canal RCN)

Comentó también que suele manejar un carácter calmado, pero que reacciona con firmeza cuando siente que hay una acción en su contra. Parte de su motivación es demostrar cómo responde en un entorno exigente mientras destaca sus habilidades profesionales.

A medida que avanza la expectativa por la nueva temporada, los internautas ya están eligiendo a sus aspirantes preferidos. Si tienes claro quién quieres apoyar, puedes participar con tu voto. Para hacerlo, ingresa alacasadelosfamososcolombia.com, entra a la sección de votaciones y elige a tu aspirante preferido.

Las votaciones estarán abiertas hasta el domingo 23 de noviembre a las 4 p.m. y puedes participar cada cuatro horas.