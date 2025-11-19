Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ignacio Baladán encaró a La Segura con un reclamo inesperado: “estás fallando”

Ignacio Baladán sorprendió al encarar a La Segura con un reclamo que nadie veía venir, y la reacción de ella terminó desatando risa.

Ignacio Baladán, prometido de la creadora de contenido colombiana La Segura, divirtió a sus cientos de seguidores al dejar en evidencia a la joven por un detalle en particular, aunque fue la reacción de la influenciadora la que realmente se llevó toda la atención.

¿Cuál fue el reclamo que Ignacio Baladán le hizo a La Segura?

Por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Ignacio Baladán registró el momento exacto en el que decidió encarar a su prometida para reclamarle por no haberse acordado que este miércoles 19 de noviembre se celebraba el Día Internacional del Hombre.

Según se aprecia en el audiovisual, Baladán ingresa a la habitación en la que se encuentra durmiendo La Segura para manifestarle su desconcierto por no haberle preparado un detalle especial por su día.

"Vos estás fallando. No más te voy a decir eso, pero ¿si yo llego a fallar como vos estás fallando?”, mencionó Baladán mientras tomó en sus manos el celular de su prometida para buscar en Google cuándo era el Día Internacional del Hombre, para posteriormente lanzarle el celular y pedirle que leyera qué decía allí.

¿Cómo reaccionó La Segura ante el reclamo de Ignacio Baladán por olvidar el Día Internacional del Hombre?

Al tomar su celular con desconcierto y leer lo que decía en él, La Segura soltó una gran carcajada para posteriormente escudarse en que no le había podido preparar una sorpresa en este día especial ya que se encontraba en medio de la recuperación de sus recientes retoques estéticos.

"Amor, lo que pasa es que estoy operada"

Sin embargo, Baladán le mencionó que eso no era impedimento ya que solo bastaba con un par de llamadas para pedir mariachis y demás elementos de celebración para que llegaran a su casa. Ante esto, la influenciadora mencionó que la celebración del Día Internacional del Hombre no era igual que el Día Internacional de la Mujer.

